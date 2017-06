Crimen de un sindicalista con sello mafioso: Lo prendieron fuego en su auto

Alrededor de las 4 de la mañana los bomberos llegaron al cruce del Acceso Oeste y Blas Parera en la provincia de Misiones. Había un auto en llamas. Una hora después y a unos dos kilómetros de distancia, encontraron el cuerpo de su dueño, Pablo Savino Achingo, el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.Lo habían envuelto en una sábana y según los primeros datos de la autopsia lo prendieron fuego cuando todavía estaba vivo, aunque su muerte habría sido consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.Su mujer se empezó a preocupar anoche, al pasar las horas y ver que su marido no llegaba a su casa. Se había despedido de él cerca de las 21, cuando salió para ir a jugar un partido de fútbol y después de eso, no volvió a tener noticias, publicóEn plena investigación, el juez Marcelo Cardozo anticipó a los medios locales su sospecha de que haya participado del crimen más de una persona. "La contextura física de la víctima es grande, entonces para manejar el cuerpo y contenerlo es necesario la participación de más de una persona, la cronología no está clara, estamos paso a paso", sostuvo.En el cruce de las calles terradas 82 y 127, a pocas cuadras de la parroquia Santa Rita, un estudiante secundario que iba al colegio se topó con el cadáver. Al poco tiempo alertaron a la Policía.El hallazgo del cadáver, que tenía quemaduras pero que no estaba completamente quemado, se dio luego de que encontraran totalmente incendiado el Renault Fluence. Estaba a un kilómetro del puente de la avenida Chacabuco sobre el arroyo Mártires.