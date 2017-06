Hicieron un boquete y robaron baterías por un valor cercano a 20 mil pesos

Un comercio dedicado a la venta de acumuladores, ubicado en Boulevard Daneri y Rivadavia, de Gualeguaychú, sufrió un robo durante el fin de semana. Los delincuentes aprovecharon que los vecinos que viven en la zona no estaban en sus casas e hicieron un boquete sobre uno de los extremos del negocio.



Su propietario, Ernesto Hernández, contó a ElDía que tomó conocimiento de lo sucedido el lunes cuando concurrió a abrir las puertas de su comercio. Allí constató que habían roto una de las paredes laterales para ingresar. Según se supo, los ladrones rompieron a mazazos la pared. Sobre ese sector hay un terreno descampado que hace pocas semanas fue tapiado con chapas sobre su frente para iniciar una construcción.



Una vez adentro, y según confirmó el damnificado, se llevaron dos probadores de batería y entre siete y ocho acumuladores, una caja de herramientas y una caja de pesca, "que es lo que más me duele", bromeó Hernández a pesar de que el robo le significó entre 15 y 20 mil pesos.



Lo llamativo es que los delincuentes se llevaron muy poca mercancía para el tiempo que dispusieron. No hubo testigos y nadie alertó a la Policía. Se supo que se llevaron mucho menos de la mitad de baterías que había en el lugar. "El camión les debe haber quedado chico", replicó el dueño del local.