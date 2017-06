Empezó juicio contra expolicía federal Mazzaferri por crímenes de lesa humanidad

Foto:











Este martes, el Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar a José Mazzaferri por crímenes cometidos durante la última dictadura. Está acusado por allanamientos ilegales de domicilios, secuestros, torturas y por haber sido integrante de una asociación ilícita.Uno de los representantes de las víctimas, el abogado Marcelo Boeykens recordó, en diálogo conque estos mismos hechos "fueron juzgados en lo que fue el precedente en la causa Harguindeguy. José Mazzaferri no fue en ese momento juzgado y condenado al igual que sus compañeros de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, porque estuvo prófugo durante casi cinco años. En diciembre de 2013 fue capturado y desde entonces espera el juicio que comenzó este martes".En el caso de Mazzaferri está acusado por cinco allanamientos ilegales de domicilios y por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de ocho personas durante el año 1976 en la sede de la Policía Federal, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. Por esos delitos podrían darle hasta 25 años de cárcel.El debate oral y público está a cargo de la jueza Beatriz Caballero de Barabani y de los jueces Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino. En representación del Ministerio Público Fiscal actúa el fiscal general José Ignacio Candioti.En la audiencia de este martes, "se leyeron los requerimientos de elevación a juicio. El propio imputado declaró y aceptó que e hagamos algunas preguntas: Se puso incómodo, las preguntas `lo arrinconaron`. Se le leyó que en su legajo personal había reconocimientos de la lucha contra la subversión y él señalaba que no tenía nada que ver con eso", mencionó Boeykens.untó que "se han ido recolectando más elementos de prueba, que sin duda van a ayudar al conjunto de las pruebas que hay para que Mazzaferri reciba en su momento una sentencia de condena".En la tarde de este miércoles declararon además César Roman y Roque Minata, testigos víctimas de esta causa.El proceso comenzó este martes y continuará este miércoles, seguirá el jueves, tendrá su última audiencia de la semana el viernes. El debate se retomará el próximo martes, en el mismo horario.José Darío Mazzaferri nació en Capital Federal el 11 de septiembre de 1952. Llegó a Concepción del Uruguay en 1975, con 23 años y el grado de oficial subinspector, pero enseguida quedó a cargo del área de inteligencia de la Policía Federal, que funcionaba bajo el rótulo de "oficina técnica".A partir del 24 de marzo esa estructura comenzó a funcionar como una estructura paralela a las actividades formales de la fuerza y desde allí se coordinaban las operaciones de la represión ilegal, inclusive con otras fuerzas militares y de seguridad. Mazzaferri era el jefe de esa estructura y dependía directamente del Ministerio del Interior, que encabezaba Harguindeguy. Lo secundaba el Moscardón Verde y tenían alrededor de una decena de agentes a su cargo.Mazzaferri estuvo tres años en Concepción del Uruguay, pero sus tropelías perduran. Los testimonios de las víctimas son coincidentes respecto de su rol en la estructura parapolicial: era quien encabezaba los operativos e instruía a los agentes en las más terribles técnicas de tortura con picana eléctrica. Inclusive a veces utilizaba su propio automóvil Dodge 1500 negro en esos procedimientos ilegales."Mazzaferri ha hecho atrocidades en Concepción del Uruguay", resumió, según cita, Roque Minatta, un estudiante secundario que permaneció dos semanas secuestrado en la sede de la Policía Federal, donde fue torturado física y psicológicamente."Mazzaferri les enseñaba a torturar", dijo Juan Carlos Romero, que estuvo secuestrado en la Policía Federal en julio de 1976. "Era el que utilizaba la picana eléctrica", acotó Juan Carlos Rodríguez, otra de las víctimas. César Román, en tanto, contó que una noche lo sacaron del Casino de Oficiales y lo llevaron hasta una habitación en el piso superior. Allí vio a Carlos Martínez Paiva tirado sobre un elástico, atado de pies y manos con alambres. "Apenas entramos, Mazzaferri me apuntó con la picana y se la puso en los genitales a Martínez Paiva, que pegó un grito y se arqueó sobre la cama.Después me dijo que empiece a cantar porque me iba a hacer lo mismo".Rosa Gaitán, esposa de Carlos Valente, que estuvo secuestrado en la Policía Federal y falleció en 2011, contó que "por la libertad con que se movía y la forma en que ejercía el poder, (Mazzaferri) era quien marcaba lo que les importaba saber en los interrogatorios; y daba la impresión de que su poder llegaba hasta más arriba".En tanto, Jorge Felguer, que estaba cumpliendo el servicio militar en Villaguay cuando fue ilegalmente detenido y trasladado a Concepción del Uruguay, donde permaneció varios días en la Policía Federal, aclaró que estuvo todo el tiempo con los ojos vendados, por lo que no identificó específicamente a Mazzaferri, pero en el juicio describió sus padecimientos: "Un día me llevan por una escalera caracol, me sacan la ropa, me atan a una cama, me mojan, me golpean y empieza la picana. Uno picaneaba y otros dos se divertían aplicando nuevos métodos de submarino", contó.