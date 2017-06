Acusan por el robo de pruebas a hija de ex comisario condenado por cuatrero

La hija del ex comisario de San Jaime de la Frontera, Hugo Santiago Novelli, quien se encuentra detenido y con procesamiento firme por el robo de ganado en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, fue demorada en esa ciudad al ser acusada de sustraer documentos que estaban como prueba de la causa por abigeato.indagó sobre la forma en que aparentemente se realizó esta maniobra y al parecer, fue cuando, por una razón humanitaria, ante la visita de familiares a detenidos mientras declaran, los mismos quedan en el patio del Juzgado correntino; fue en ese momento que el ex comisario pidió permiso para salir al baño y allí habría entregado cierta documentación a su hija.La mujer fue identificada Candela Novelli y hasta el momento quedará detenida en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá a disposición de una nueva causa que se inició la Dra. Rodríguez.El ex comisario Novelli se encuentra detenido en la alcaldía de Comisaria Primera por el delito de abigeato en la localidad de San Jaime tras la denuncia de un productor ganadero correntino. La causa se inició en el 2016 por la faltante de terneras en una estancia.También estuvo vinculado al caso Juan José Pocho Morales en San Jaime. Novelli tenía una enemistad con Walter, uno de los hijos del desaparecido. En esa oportunidad, cuando peritaron una de las nueve camionetas que Novelli poseía, la Policía encontró manchas de sangre en un parasol que estaba dentro del vehículo pero por errores en la muestra, la misma no pudo ser analizada.Además, Novelli había tenido actitudes que cayeron mal en muchos vecinos de San Jaime, como el hecho de pasar a alta velocidad en una camioneta cuando se llevaba a cabo una manifestación de familiares.