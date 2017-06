Una mujer deberá pagar la puerta que rompió en Tribunales

Ángel Fabio Mora, empleado municipal de 49 años, y su esposa, María Elisa Martínez, de 43 años, dieron su consentimiento al acuerdo de juicio abreviado por el que resolverían los cargos que enfrentan por los delitos de Resistencia a la Autoridad, Amenazas y Daño en concurso ideal, coautores materiales, por los incidentes ocurridos el 13 de marzo de 2016, cuando fueron partícipes de un altercado que se suscitó en ocasión de presentarse en el Palacio de Tribunales de Paraná para averiguar por el destino de su hijo Axel Nicolás Mora, que estaba detenido con prisión preventiva mientras se desarrollaba el juicio para determinar las responsabilidades de los cuatro imputados por el crimen de Jesús Villalba, víctima inocente de un conflicto entre bandas del este de Paraná.



En aquel momento, rumores indicaban que la vida de Mora corría peligro en el penal, por supuestos inconvenientes que se habrían generado con allegados a integrantes de la banda con la que Mora estaba enfrentado. El traslado del joven de la Unidad Penal de Gualeguaychú a la de Gualeguay, generó zozobra e incertidumbre en la pareja, que no estaba al tanto del cambio y concurrió a Tribunales para saber de su hijo.



El martes 9 el juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer dará a conocer su decisión respecto de los términos del acuerdo al que arribaron la fiscal Natalia Taffarel y los defensores particulares Boris Cohen y Pablo Minetti.



Si bien en el acuerdo se consensuó penas distintas para el mismo hecho, se supo que desde la defensa instaron que ambos imputados sean contemplados por el instituto de la Suspensión del juicio a prueba.



Sin embargo, a pesar de insistir en varias instancias recibiendo rechazos al pedido para que Mora reciba el mismo tratamiento que su esposa, se impuso la disconformidad de Fiscalía, logrando desbaratar el pedido de la defensa realizado ante un juez de Garantías y ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones.



El hecho que se les atribuye a Mora y Martínez ocurrió el 13 de marzo de 2016, aproximadamente a las 14, cuando ambos se presentaron en la Mesa de Información Permanente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sita en calle Laprida 250 de Paraná, "a los fines de consultar por el alojamiento de su hijo Axel Nicolás Mora siendo atendidos por Estefania Retamar, los cuales en el momento de recibir respuesta por parte de la misma, comenzaron a provocar desorden, infiriendo una serie de insultos a Retamar, a raíz de lo cual interviene el sargento 1º de Policía Daniel Oscar Rolon que se encontraba de guardia, intentando calmar la situación, resistiéndose tanto Mora como Martinez, momento en el que Mora amenaza a Rolon expresándole "ustedes son guapos porque tienen esto (tomándose la camisa) pero yo afuera los voy a agarrar uno por uno" y Martinez se dirige hacia la salida de calle Santa Fe del Palacio Judicial, rompiendo uno de los vidrios de la puerta de ingreso con una patada".



El juez, en consonancia con lo que expresó la fiscal, consideró que la "gravedad institucional" del hecho ameritaba disponer un cuarto intermedio para analizar el acuerdo antes de tomar una decisión.



En el acuerdo se sostuvo que "considerando la gravedad del ilícito atribuido, el cual fue ocasionado dentro del Palacio de Justicia y teniendo a la vista el informe emanado del Registro Nacional de Reincidencia (RNR)" se requirió para Mora un año de prisión de ejecución condicional, más el cumplimiento de normas de conducta por dos años, consistentes en "realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional, o la realización de trabajos no remunerados, tres horas semanales, en el establecimiento que la Oficina de Medios Alternativos (OMA) disponga", además de "abstenerse de intimidar y/o efectuar cualquier tipo de conducta violenta por sí o por interpósita persona y por cualquier medio contra las víctimas y sus respectivos grupos familiares, estando de acuerdo con todo ello la defensa y la propia encausada y de verse involucrada en cualquier tipo de comportamiento violento".



En relación a Martínez, se le otorgó la suspensión del juicio a prueba o Probation, por "idéntico" delito, por el plazo de dos años, con cumplimiento de normas de conducta y el pago de tres mil pesos en concepto de reparación por el vidrio dañado, pagadero en diez cuotas de tres cientos pesos.



Entre las normas de conducta que Martínez deberá cumplir se destacó la realización de "estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional, o la realización de trabajos no remunerados, por ocho horas mensuales durante el plazo de la suspensión, en el establecimiento que la OMA disponga.



Heridas

Entre la prueba que consta en el legajo, incorporada como acuerdo probatorio, se pudo observar que según los informes técnicos médicos, Mora "no presenta lesiones externas visibles aparentes", en tanto que Martínez "presenta siete heridas cortantes en cara interna de brazo izquierdo con sección parcial de tendón", añadiendo que la mujer "no recuerda que pasó" y que "la internan con tratamiento psiquiátrico". También se consignó que "las cámaras localizadas en el edificio de Tribunales que captaron el momento del hecho investigado".

