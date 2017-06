"El asesino es de familia poderosa pero no me asusta", dijo mamá de víctima

"Vos esperás que se muera un padre, un tío o un abuelo. Pero que se muera un hijo no, que se muera un hijo es cruel", dice, desde Mar del Plata y con la voz quebrada, Verónica Borelli. Es la mamá de Lucía Bernaola, la chica de 14 años que murió atropellada durante la madrugada del domingo en la costanera de esa ciudad. Federico Sasso, que mató a Lucía al arrollarla con un Renault Clio que manejaba con casi tres veces la cantidad de alcohol permitido en sangre , es para Verónica "un asesino que tenía un auto preparado para correr".Durante la madrugada del domingo, Sofía, la hija mayor de Verónica, la llamó: le dijo que Lucía "había tenido un accidente". "Algunos amigos de ella estaban en la puerta de mi casa, como tratando de comunicarme su muerte pero sin poder decírmelo", cuenta.Subió a su camioneta junto a su marido y en menos de 15 minutos estaban en el cruce de Alberti y el Boulevard Marítimo: "La nena estaba en el piso, tapada. Una oficial me dijo que estaba fallecida, mi marido se quedó dando información a la Policía y yo tuve que volver a la camioneta".El dolor de la mamá de Lucía Bernaola: "Sé que el asesino es de una familia poderosa pero eso no me asusta"."Lucía estaba con sus amigos, como buenos adolescentes, caminando por la costa. Se estaba divirtiendo sanamente, y un asesino va y te la mata. No le cabe otra palabra, es un asesino que en su Facebook tenía la foto de lo que estaba chupando, de cómo preparaba los autos, ¿vos viste a la velocidad que iba? Las mamás tenemos que pagar los platos rotos de esos asesinos", dice Verónica.Ayer fue el velatorio de su hija, que era hija también de Eloy Bernaola, un ex jugador de Aldosivi, el club de fútbol más importante de Mar del Plata. "A Lucía la querían todos; no le daba la edad para que hubiera tanta gente en su despedida. Si sacabas una foto de toda esa gente, entre amigos, compañeros de la escuela, maestros, no podías creer cuánta gente había", se conmueve la mamá.Y cerró: "Sé que el asesino es de una familia poderosa pero eso no me asusta. Espero que haya justicia hasta las últimas consecuencias, una condena social y judicial. Y un montón de cosas que le deseo al asesino de mi hija".Clarín.