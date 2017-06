Encontraron muerta a joven que había desaparecido en localidad bonaerense

Una joven de 19 años, que estaba desaparecida desde el viernes último cuando salió de su casa del partido bonaerense de Tigre para una entrevista de trabajo en un comercio, fue encontrada muerta en una vivienda donde supuestamente había consumido bebidas alcohólicas y drogas, informaron este lunes fuentes policiales.



Las fuentes dijeron que se trata de Luna Marianella Ortiz, una chica que era buscada por sus familiares desde el viernes último, y explicaron que fue detenido un joven que se hallaba con la chica al momento de la muerte.



Según los investigadores, todo comenzó el viernes cuando la chica salió de su casa en el partido de Tigre para ir hasta un comercio, donde supuestamente estaban buscando a una empleada.



Como Luna no regresó a su vivienda, sus padres realizaron la denuncia por su desaparición esa misma noche en la comisaría de la zona, por lo que se inició una causa por búsqueda de paradero.



Sin embargo, el sábado por la noche la chica apareció muerta en una vivienda de Don Torcuato, junto a un hombre con el que había pasado las últimas horas.



El hombre le contó a los investigadores que había estado con la chica, a quien había conocido circunstancialmente, y que habían consumido drogas y alcohol, pero cuando se despertó a la mañana siguiente, la joven había fallecido.



El caso quedó en manos del fiscal Marcelo Fuenzalida, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos Conexos al de Trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro, quien ordenó que se realice una operación de autopsia al cadáver.



Además, el fiscal solicitó la detención del hombre que se hallaba con la chica al momento de su muerte, ante la sospecha de que pudo haber habido un abandono de persona.



'El sábado estábamos buscándola y llegan patrulleros a casa que nos llevan a la comisaría. Ahí el comisario nos dice que murió por sobredosis y nos muestra una foto en blanco y negro de la cara de mi hija, pero nunca pude reconocer el cuerpo", relató esta mañana Facundo Ortíz, el padre de Luna, en declaraciones a la prensa.



Además, el hombre cuestionó al fiscal Fuenzalida por no haberle permitido ver el cuerpo de su hija antes de someterlo a la autopsia.



'Vinimos a hablar con el fiscal pero se nos reía en la cara, porque nos dijo que era una situación de consumo y que no se podía hacer nada. Nos dijo que el cadáver estaba en la morgue de San Fernando, pero fuimos y no estaba. Ahí nos dijeron que estaba en la morgue de Pilar, pero tampoco, que lo había retirado una funeraria de San Francisco Solano. Después nos enteramos que lo había retirado otra funeraria y que el cuerpo está en el cementerio de Benavídez", dijo.



El padre de la chica relató que existen cámaras de seguridad en las que se observa a su hija salir el viernes por la noche del Casino de Tigre acompañada por este mismo hombre que ahora está detenido.



'Estaba como alcoholizada, que no podía caminar, se ve que se la lleva a la rastra. Luego hay testigos que dicen que la ven en una villa y haciendo un raid por casas donde vendían drogas", explicó el hombre, quien admitió que su hija tenía un problema de adicción y que había estado internada en un centro de rehabilitación de adicciones.



A su lado, su esposa y madre de Luna también pidió que se investigue al hombre que estaba con su hija al momento de la muerte y cuestionó al fiscal a cargo de la investigación.