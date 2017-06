"No puedo explicar ni justificar lo que pasó", dijo el empresario Farré

En el último instante del juicio oral y público, antes de que el jurado popular se reúna para debatir el veredicto, Fernando Farré, acusado de degollar a su esposa, Claudia Schaefer, hizo uso de su derecho a decir sus últimas palabras y leyó a una carta para sus tres hijos donde pidió perdón y les dijo que los quería."No puedo explicar y justificar lo que sucedió. El desenlace fue imprevisible. Me duele saber lo que pasaron. Ya nada será como antes. Daría mi vida para ser yo el que no esté y que ustedes estén con su madre. Me duele seguir viviendo, pero si yo no estoy sería peor para ustedes", afirmó Farré en los últimos tramos de la carta que leyó mirando a los jurados, que lo escucharon con atención.En un momento, Farré se quebró y lloró. Fue cuando dijo: "Ustedes tienen una vida por delante, sigan su sueños y hagan los que le diga el corazón. Los quiero. Pa".Según dijo el acusado, la carta la escribió en mayo pasado en el penal de San Martín donde está alojado por consejo de una persona, un "misionero de San Isidro" que lo iba a visitar a la cárcel.El encabezado decía "Queridos Nicky, Tomy y Markis", los tres hijos del 15, 13 y 11 años, respectivamente."Son muy fuertes las consecuencias de lo que pasó. Perdón y los que quiero como siempre y más", afirmó el detenido.Además, en la misiva, les dijo que cuando quieran y tengan ganas lo pueden ir a visitar.Sobre el homicidio y lo que sucedió en el country Martindale el 21 de agosto de 2015 no dio detalles.Cuando volvió a su asiento, se secó las lágrimas con un pañuelo de tela.El abogado de Farré, Adrián Tenca, aseguró tras las palabras de su cliente que su testimonio "no estuvo planificado". Y agregó: "Es algo que le surgió en el momento en que el juez le dijo que tenía derecho a sus últimas palabras. Yo no sabía qué era lo que iba a decir", señaló Tenca, que minutos antes acababa de dar su alegato.Farré, que está probado que mató a su pareja, es juzgado por un jurado de 12 personas que este martes leerá el veredicto y determinará si le corresponde una condena a prisión perpetua, si actuó bajo emoción violenta o si lo declaran inimputable.