Un hombre ciego fue rescatado tras la caída de un auto en un arroyo

Milagro o instinto de vida; cada uno sabrá cuál es la mejor manera de interpretar lo que pasó el sábado en ruta provincial 65, entre las localidades de San Genaro y Estación Díaz, en la provincia de Santa Fe. Un automóvil, con dos personas a bordo, cayó a las aguas de un arroyo. El conductor murió en el acto. Y su acompañante, un hombre no vidente, fue rescatado sano y salvo.



El episodio ocurrió alrededor de las 19, pero debido a que el auto, un Ford Focus, cayó al agua del arroyo aliviador del Carrizales, no fue detectado sino algunas horas después, aparentemente por un motociclista.



Tan así es que los bomberos de San Genaro recibieron el llamado de emergencia por parte de la policía a las 21.30, es decir, unas dos horas después del accidente ya que las víctimas no habían podido ser localizadas con facilidad.



Al no tener datos precisos y por la oscuridad imperante, una primera comisión recorrió el sector sin observar nada anormal.



Sin embargo, algunas horas después, otra comisión llegó al mismo sitio y advirtió marcas de frenada como así también restos de vidrios y cemento.



En dicha situación los agentes escucharon los gritos desesperados de un hombre. Los alaridos provenían desde el interior de un arroyo. Cuando los oficiales se asomaron por el puente vieron a un hombre que estaba sobre el techo de un vehículo, semisumergido en el arroyo. El individuo que clamaba por ayuda, decía además que era ciego.



Con la urgencia del caso se hicieron presentes Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Genaro quienes procedieron al rescate del infortunado, el que se encontraba en un evidente estado de nervios por lo sucedido.



El herido fue identificado como Jorge Massaccesi, de 51 años, oriundo de la localidad de Oliveros. El nombrado fue trasladado rápidamente a la clínica privada de la localidad de San Genaro, donde ingresó con hiportemia y contusiones. Según se supo tras la asistencia recibida el hombre ya se encuentra fuera de peligro.



Por su parte dentro del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida del conductor del coche. Este último fue identificado como Alberto Gómez, de 67 años, quien se domiciliaba en la ciudad de San Lorenzo.



Según se determinó Gómez venía al mando de un Ford Focus cuando, por motivos que se procuran establecer, perdió el mando e impactó contra las barandas del puente, con el resultado ya conocido.



De acuerdo a la información oficial aportada al mismo medio, los hombres volvían de Agroactiva, en Armstrong, y se habrían equivocado de ruta. (El Litoral)