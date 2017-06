Se declaró "inocente" el único imputado por el asesinato de Josefina López

"Me declaro inocente", dijo Juan Carlos Acuña al estar sentado en el banquillo de los acusados frente al tribunal. Acto seguido, agregó que "el día del asesinato yo estaba en mi casa y puedo responder cada pregunta que se me haga".Vale recordar que Josefina López había sido vista por última vez el 29 de julio de 2015 por la tarde, cuando salió de su domicilio en el asentamiento del barrio La Bianca, después de una visita a su madre y se le perdió el rastro.La autopsia reveló que recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó el estallido del cráneo.Por el crimen está imputado el tío político de la joven, Juan Carlos Acuña, alias "Víbora". Un ex boxeador, que era pareja de una tía de Josefina y que poco tiempo antes había recuperado su libertad tras cumplir una condena por intento de violación y tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años en la provincia de Buenos Aires. El hombre había llegado a Concordia para trabajar en la cosecha de arándanos. (Diario Río Uruguay)