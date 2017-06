"Asesinos y violadores no pueden vivir en sociedad", dijo mamá de Josefina López

Policiales Comienza el juicio por el crimen de Josefina López

Comenzó en Concordia el juicio oral y público contra Juan Carlos El Víbora Acuña, acusado del crimen de la joven Josefina López, de 17 años de edad, perpetrado en julio de 2015.Rosa Blanco la mamá del corazón de la víctima señaló aque hoy no participaron del juicio "porque declaramos mañana como testigos. Tenemos la expectativa de que se condene a este asesino, que le caiga todo el peso de la ley para que no vuelva a quitarle la vida a otra inocente."Tras señalar que su tanto la querella como la fiscalía pedirán perpetua, la mujer admitió: "Esto será decisión de los jueces".Enseguida hizo un llamado a los magistrados: "Él tiene que pagar. Los jueces tienen que pensar bien. Los asesinos y los violadores no pueden vivir en la sociedad. Nuestros, hijos, nietos y todas nuestras familias corren riesgo permanentemente".Por su parte, Gustavo, padre de Josefina reclamó que "a la condena la pague en Entre Ríos. Esperemos que se haga Justicia. Que esto no quede impune, porque él ya lo ha hecho en Buenos Aires".La adolescente fue reportada como desaparecida en julio de 2015, luego de un mes de búsqueda su cuerpo apareció mutilado en el predio conocido como el Naranjal de Pereda, en Concordia.El único imputado por el asesinato de la joven es Juan Carlos el "víbora" Acuña, pareja de la tía de la chica.