Investigan la muerte de un hombre encontrado sin vida en la vía pública

Un hombre con frondoso prontuario fue hallado sin vida en horas de la noche del domingo en la zona de calles República de Siria y Basualdo de la capital entrerriana. Fuentes policiales señalaron aque se trata de Raúl Ibarra, un sujeto que tenía un frondoso prontuario.El cuerpo no presentaba signos de violencia. Si bien se estima que podría tratarse de una muerte natural, se ordenó la autopsia para establecer fehacientemente las causas de deceso.El hombre tenía antecedentes penales, y cumplió una condena de 6 años en el Penal de Gualeguaychú por tentativa de homicidio.

Al respecto, la Comisaria Alejandra Berón, Subjefa de la Departamental de Policía de Paraná, relató al programadeque cerca de las 22.30 de este domingo, una vecina alertó mediante un llamado al 911 sobre la presencia de una persona descompuesta en la vía pública, más precisamente tirada sobre la vereda.De inmediato se dio aviso al servicio de emergencias, pero cuando llegó la ambulancia, Ibarra ya estaba sin vida. Se notificó al fiscal de turno el cual "corroboró que no hay elementos que denoten un hecho de violencia. No obstante se hará la autopsia correspondiente".En principio se trataría de una "muerte natural por descompensación. No había ningún tipo de violencia", reafirmó Berón.Asimismo, la Subjefa de la Departamental agregó que testigos dieron cuenta que vieron al hombre que "iba caminando y en un momento se tambalea y se recuesta en un árbol. Luego lo ven tirado en la vereda".En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría Quinta.