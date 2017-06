Cuatro ladrones asaltaron a 20 pasajeros y al chofer de un colectivo

Foto: Cuatro ladrones asaltaron a 20 pasajeros y al chofer de colectivo en Concordia Crédito: El Sol

Un interno de la línea 6, que une Benito Legeren con Concordia, fue asaltado en horas de la tarde ayer por cuatro ladrones que desvalijaron a 20 pasajeros y al chofer.



El coche salió desde el barrio del sur de la ciudad de Concordia con destino al centro promediando las 14.00 horas. Los ladrones subieron al inicio del recorrido y en inmediaciones de la rotonda de Villa Adela uno de ellos apuntó con un arma al colectivero, mientras los 3 cómplices restantes desvalijaban a los pasajeros.



Cuando estaban realizando la denuncia policial en la Segunda, los pasajeros brindaron detalles del asalto y de esta modalidad delictiva.



"Eran cuatro y subieron en Benito Legerén. Al llegar a la rotonda uno de ellos lo arrimó al chofer con un arma, mientras los otros empezaron a robar a la gente. Venían cerca de las personas y a mí me sacaron la mochila", indicó a El Sol un hombre mayor que se dirigía a trabajar.



Otro pasajero dijo que solo uno de los asaltantes exhibió armas de fuego. "El que tenía el revólver era uno solo, porque los otros estaban viendo todo desde los asientos de atrás". Relataron que los delincuentes no dejaban descender a nadie y que vivieron momentos de mucho temor. "Nadie atinó a hacer nada porque pensábamos que los otros estaban armados", sostuvo.



Quien se llevó la peor parte fue una jovencita de 17 años que se dirigía a la Cruz Roja a colaborar como voluntaria en las inundaciones, debido a que casi la ahorcan con su bufanda. "Intentaron ahorcarla. Ella venía sola a ofrecerse de voluntaria para colaborar con los inundados y me llamó desde la comisaría a casa. Estaba llorando y me dijo que la habían robado, por lo tanto tomé un remís y me vine a buscarla. El ladrón le ató la bufanda muy fuerte al cuello porque ella se puso nerviosa y ahora no quiere volver más en colectivo", contó su madre.



Otra víctima reclamó que "los recorridos lleven policías, porque esta modalidad se va a repetir y no es el primer caso de asalto".



Tras llevarse bolsos, mochilas, celulares billeteras y la recaudación del colectivero los asaltantes bajaron en la rotonda de la plazoleta Islas Malvinas, ubicada en la entrada a la ciudad, en Urdinarrain e Isthilart.



Fuentes policiales aseguraron que de acuerdo a las descripciones aportadas por las víctimas serían del barrio Martín Fierro. "Eran hombres jóvenes y uno de ellos es un ex convicto", precisó.