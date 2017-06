El consumo de drogas como trasfondo: Juzgan a acusados de brutal ataque a joven

Rodríguez, alias Nano, Luchessi, alias Macho, y Quiroga, alias Topo, comenzarán a ser juzgados hoy por el ataque perpetrado contra Lascano. Según surge del expediente, el grave ataque fue consecuencia de la supuesta negativa de la víctima a volver a comprar drogas y alcohol, tras la venta de una garrafa supuestamente robada.



Según El Diario, Lascano es un joven que tiene una historia ligada al consumo de estupefacientes y al negocio de la droga, como soldadito. Es hijo de Alicia Lascano, que fue asesinada en 2011, junto a su pareja, Osvaldo Salvador, por los intentos infructuosos de sacarlo del consumo de drogas y del mundo que lo rodea.





Por el crimen de la pareja, ocurrido en barrio Humito, el mismo conglomerado en el que Lascano fue atacado, se condenó a 18 años de prisión a Abelardo Sandoval, alias Pere, que cumple sentencia en la Unidad Penal de Paraná con sentencia firme.



Por el doble crimen, el otro imputado, Alexis Manrique, alias Cafú, sindicado por varios testigos como soldadito de Sandoval, fue absuelto y liberado. En este juicio, Lascano fue el principal testigo de cargo, puesto que dio detalles del negocio de Sandoval, desde su privilegiada posición como soldadito de aquel.



A Rodríguez, Luchessi y Quiroga se les atribuye que "el 23 de diciembre de 2012, sin poder precisarse hora exacta pero entre las 22 y las 0, en circunstancias de encontrarse la víctima Sebastián Lazcano (sic) en la intersección de calles Cura Gil Obligado y Tratado de Palestina de Barrio Humito de ésta ciudad, Macho Luchessi acometió a la víctima pegándole en su cuerpo con un objeto contundente no hallado aún, y luego habiendo arribado al lugar en una motocicleta color negro tipo CG Topo Quiroga y Nano Rodríguez, el apodado Topo Quiroga le propinó un golpe de puño en el rostro y sucesivamente Nano Rodríguez, procedió a asestarle ocho puñaladas aproximadamente en el tórax anterior, posterior y abdomen superior, con un elemento punzo cortante, que hasta el momento no ha sido hallado, causándole las lesiones relacionadas en el informe médico, lo que motivó su urgente traslado al Hospital San Martín de esta ciudad, dándose posteriormente a la fuga".



Fuentes vinculadas a la investigación deslizaron que el arma agresora sería un destornillador.



En su declaración testimonial, Lascano reconoció que estaba con Rodríguez y Luchessi y "un par de locos más que no me acuerdo quienes son", en una esquina de Humito bebiendo, cuando los dos coimputados lo mandaron "a vender una garrafa para seguir chupando y comprar droga".

Lascano sostuvo que "la garrafa era de Nano, yo la vendí y compre droga y para seguir escabiando. Después discutimos porque yo no quería comprar más droga y ahí Macho me pega con la linga, y Nano 'me da un facaso' en el costado derecho, un facaso es una puñalada, después Macho me da puñaladas en el pecho".





Sin embargo, otros testigos refirieron que la garrafa era robada. Unos sostuvieron que la víctima se la robó a Topo Quiroga, mientras otros refirieron que le fue robada a un vecino del barrio.



Los ilícitos derivados del consumo de sustancias prohibidas por las autoridades aparecen como el común denominador del ataque. En este sentido, un testigo reconoció que esa noche le compró una caja de herramientas a Lascano por 50 pesos, que drogado y ebrio insistía en que se la comprara, pero regresó minutos después y le pidió que se la devolviera, regresándole el dinero, porque había hallado otra persona que le pagaría cien pesos. Todos los testigos reconocen que Lascano estaba "drogado y alcoholizado".