Mujer denunció que la secuestraron y le robaron el auto

En la comisaría de Oro Verde se instruyen las actuaciones de un hecho confuso, sucedido entre la noche del sábado y el filo del nuevo día. Todo se da por la aparición en la ruta 18, cerca de Viale de una mujer que reclamó la presencia policial. Allí notificó que había sido víctima de una privación ilegítima de la libertad y del robo de su vehículo, un Honda Fit, que era propiedad de su pareja.



La mujer de 45 años, oriunda de Oro Verde, contó que en la noche del sábado, cerca de las 20 había ido a cobrar unas boletas de Quini 6 al club de la Ciudad Universitaria.

Al salir, fue interceptada por dos hombre que le colocaron en la nuca algo frío (habría sido un arma de fuego), y tras amenazarla, fue llevada hasta el auto que conocían.

Siempre partiendo del relato de la víctima, la obligaron a subir al vehículo, y tras varios minutos llegaron a la ruta 18, en cercanías de Viale, donde la dejaron abandonada, para luego seguir en el auto robado. Mientras esto ocurría, se presentó en la comisaría, la pareja, bastante ofuscado por la situación de inseguridad que existe en la región.



Se inició la búsqueda del auto robado, y a los pocos minutos fue localizado cerca de Viale, sobre la ruta 18. Al vehículo no le faltaba nada, no tenía daños y había sido dejado sin indicios de haberle provocado un ilícito.

Lo último que dijo la mujer fue que ella, en el viaje, no sufrió ningún tipo de agresión, y también confirmó que no le habían robado nada de sus pertenencias.



Mientras esto ocurría, llegó la información oficial de la policía en donde indicaron que la Dirección de Investigaciones, siguió de cerca los pasos de la pareja de la mujer, por el delito de estafas ejecutadas en Paraná Campaña.

Ante esto, no se descartó que el incidente pueda estar relacionado con estas acusaciones. (UNO)