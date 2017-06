Prorrogaron la prisión preventiva al acusado de quemar a su amante

Prorrogaron la prisión preventiva de Alberto Rodríguez alias "Pele", de 46 años, que está acusado de "Homicidio agravado por la violencia de género, en grado de tentativa", en perjuicio de su amante, Sonia Mabel Satto.



Fue en audiencia desarrollada en Concepción del Uruguay ante la jueza de Garantías María Evangelina Bruzzo, que hizo lugar del pedido de la fiscalía, pese a la oposición de la Defensa Técnica, a cargo del doctor José Ostolaza.



La fiscal de la causa, doctora Melisa Ríos relató los hechos que llevaron a la mujer oriunda de Caseros, a sufrir las graves lesiones que la mantienen internada en Buenos Aires y luego reiteró la existencia de riesgos procesales, oponiéndose a la aplicación de medidas sustitutivas y menos gravosas, recordando que Rodríguez no se entregó inmediatamente tras lo ocurrido y fue detenido gracias a sus familiares, los que no podrían responder por su conducta en caso de ser liberado y puesto a custodia de alguno de ellos.



La fiscal destacó que responsabilidad del imputado en el hecho y solicitó la prórroga por el plazo de 30 días, a la espera de que la víctima pueda declarar, señalando que ya está lúcida pero no recordaría lo sucedido, razón por la cual intervendrán psicólogos y psiquiatras para ver si puede recuperar su memoria.



Físicamente, la mujer deberá ser sometida a injertos de piel y otras asistencias, lo que demorará el testimonio, tras lo cual la parte acusadora solicitará la elevación a juicio oral.



El doctor José Ostolaza se opuso a la medida, pidiendo la libertad de su cliente o la aplicación de la prisión domiciliaria en la casa de la hermana del acusado, ofreciendo la garantía personal de todos los hermanos presentes en la audiencia para demostrar que es una persona no violenta.



Pese al esfuerzo del defensor particular, la doctora Bruzzo, tras analizar lo expuesto por las partes, y decidió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, por lo que Rodríguez continuara alojado en la Comisaría Primera.