Condenaron a los responsables de transportar más de 90 kilos de marihuana

El hecho fue detectado el 17 de diciembre de 2015, cuando policías provinciales que realizaban un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Paso Telégrafo, en el departamento La Paz. Los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Siena en el que viajaban dos personas y mientras realizaban los controles de rutina advirtieron cierto nerviosismo en el conductor, por lo que decidieron también revisar el vehículo con un can detector de narcóticos. Luego se descubrió que llevaban 90,455 kilos de marihuana.



Hace unos días, el tribunal oral condenó a Roberto Romero Ramírez, de 50 años, y Carolina Amarilla Guayuán, de 21, ambos ciudadanos paraguayos aunque residentes en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, en un juicio abreviado en el que se confesaron culpables del transporte de la droga.



Romero Ramírez, recibió una pena de cuatro años y siete meses de prisión y se le impuso el pago de una multa de 3.000 pesos; mientras que Amarilla Guayuán fue condenada a tres años de prisión y el pago de una multa de 1.000 pesos, por lo que recibió el beneficio de la libertad condicional, por el tiempo que pasó en prisión. El tribunal, además, dispuso el decomiso del automóvil, registrado a nombre de Romero Ramírez, dado que era utilizado para el transporte de la droga.



Romero Ramírez conducía un automóvil en el que había 140 paquetes tipo ladrillos de marihuana, de diferentes formas y tamaños, ocultos en distintos lugares. Algunos estaban en el paragolpes, otros en el guardabarros, en las puertas, en el compartimento de la rueda de auxilio, en el piso y hasta dentro de respaldo de un asiento.



En un principio, en la declaración que dio ante el juez de primera instancia, la joven Amarilla Guayuán contó que conocía a Romero Martínez desde hacía tiempo y que hizo el viaje sin saber que estaban transportando droga en el auto. En el fallo, la jueza Lilia Carnero advirtió que el hombre condujo el plan delictivo y utilizó a la chica que en ese momento tenía 20 años "como pantalla".



No obstante, la jueza resaltó que "no existen dudas que ese fue el programa que ejecutaron Romero Ramírez y Amarilla Guayuán, interviniendo como agentes del empresario que le encargó la faena ilícita, pues según hicieron saber en la audiencia, carecen de capacidad económica para adquirir los más de 90 kilos de mercadería ilícita, como así también el vehículo transportador".



De ese modo, la jueza deja entrever también que si bien el automóvil estaba a nombre de Romero Martínez, el hombre, un empleado rural que vendía ropa en su casa, en un barrio precario de Lomas de Zamora, podría ser un prestanombre de alguien más importante en la cadena del narcotráfico.



De hecho, al momento de establecer las penas que les correspondían a los ciudadanos paraguayos, la jueza Carnero consideró debía considerar como atenuantes "que los imputados son personas humildes, Amarilla Guayuán trabaja como empleada doméstica, en tanto que Romero Martínez tenía trabajos informales.

