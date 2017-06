Polémica por un juez que liberó a acusado de violación a pesar del ADN positivo

Un juez de Neuquén causó una importante polémica esta semana tras liberar a un hombre sospechado de violar a una mujer en la localidad de Centenario; a pesar de que la prueba de ADN dio positivo.



El 9 de marzo un hombre abusó sexualmente de una joven en plena vía pública, frente a sus dos hijos. Tras las pertinentes investigaciones, la policía detuvo a dos sospechosos por el hecho y se les realizó un examen de ADN. El resultado dio positivo para uno de los acusados y el fiscal pidió la prisión preventiva del acusado, pero el juez decidió no hacer lugar al pedido.



Según lo citado por el diario Río Negro, el fiscal explicó que "se pidió la prisión preventiva, pero no se le dio lugar". "Entendimos que había riesgo de fuga pero el juez no dio lugar. Estamos hablando de una persona que es indocumentada, que no tiene arraigo", señaló.



Los cargos que se le dictaminaron al acusado fueron "por robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con abuso con acceso carnal".



Al saberse el resultado de la audiencia, explotó la indignación en Centenario. Ayer, desde la mañana, los familiares de la víctima se mantuvieron en las puertas las salas del juzgado. Acompañados por integrantes del gremio ATE de esa localidad realizaron una pegatina y cuando se enteraron de la decisión del juez decidieron cortar la calle y quemar algunos neumáticos.



El ánimo estaba tan caldeado que familiares y amigos de la víctima increparon a los asistentes de la fiscalía y los policías penitenciarios tuvieron que interceder para que la situación no pase a mayores. El caso El hecho ocurrió el 9 de marzo pasado. Cerca de la 1.30 una joven de 27 años de la ciudad neuquina fue víctima de la violenta agresión: un desconocido, tras sorprenderla y amedrentarla a punta de pistola, la sometió en medio de la calle frente a sus dos pequeños hijos. El sujeto abusó sexualmente de ella en plena vía pública y luego quiso continuar con la agresión en la casa de la mujer.