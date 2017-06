Informe del Poder Judicial: en Entre Ríos hubo 10 crímenes de mujeres en 2016

Los datos reportados para el informe por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos indican que de esas 10 víctimas, todas de sexo biológico femenino, cinco tenían entre 21 y 40 años, tres entre 41 y 60, una entre 16 y 20, mientras que la restante era mayor de 61. Las mujeres asesinadas tenían 14 niños y adolescentes a cargo.



En cuanto al vínculo entre las víctimas y los imputados, ocho eran parejas entre sí, mientras que de cuatro no se poseen datos. En cuanto al estado procesal de los casos, cinco de estos se encuentran en proceso de investigación, uno en proceso de juicio oral, mientras que cuatro se hallan en otra forma de terminación del proceso.



En cuanto al rango etario de los imputados, seis están entre los 19 y 40 años, cuatro entre 41 y 60, mientras que de uno no se dispone datos.



En el país



El informe señala también que del total global, es decir, de las 254 víctimas, el 49 por ciento tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas; el 22 por ciento tenía entre 41 y 60; el 13 por ciento se encontraba entre 16 y 20 años; el 7 por ciento superaba los 60 años y el 6 por ciento era menor de 16 años. Sólo en el 3 por ciento de los casos la edad no se encuentra disponible.



De esa misma cifra, y en cuanto a la edad de los imputados, el 58 por ciento fueron varones mayores comprendidos en el rango etario de 19 a 40 años; el 27 por ciento tenía entre 41 y 60 años; el 4 por ciento eran mayores de 60, mientras que el 3 por ciento tenía entre 16 y 18 años. Hay tres imputados menores de 16 años y en el 7 por ciento de los casos esta variable fue informada como sin datos.



En cuanto a la actuación de la Justicia, debe señalarse que de los crímenes de mujeres cometidos durante el 2016, 22 cuentan con sentencias condenatorias al momento de la recolección de los datos (marzo/mayo 2017) lo cual representa un 9 por ciento del total. Asimismo, se contabilizan tres sobreseimientos (1 por ciento) y no se registran sentencias absolutorias. El 22 por ciento de las causas (53 de ellas) corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción o en la etapa oral.



Asimismo, de las causas iniciadas en 2016, el 21 por ciento (52 causas) ya se encontraba, al momento de la recolección de los datos, en la etapa de juicio oral, mientras que un 47 por ciento (113 causas) permanece en la etapa de investigación. Existen dos causas correspondientes a la provincia de Santa Fe cuyo estado procesal era de "etapa de investigación preparatoria" al momento de la recolección de los datos, lo cual no coincide con ninguna de las variables propuestas.



En el informe se aclara que quedaron por fuera del relevamiento las muertes violentas de varones comprendidos en las previsiones del artículo 80, inciso 12° del Código Penal (Ley 26.791), denominados "femicidios vinculados, y los femicidios en grado de tentativa".



Aumento

Según los datos, en 2016 el número fue mayor con respecto a otros años relevados. Al mismo tiempo, "se incluyeron por primera vez los transfemicidios y travesticidios".

APF.