Un muerto en un choque en cadena entre cinco camiones

Una persona murió y cinco resultaron heridas por un choque en cadena entre cinco camiones en la ruta AO12, a la altura de la localidad de Roldán, en el sur de la provincia de Santa Fe.El accidente ocurrió en el kilómetro 47 en medio de intensos bancos de neblina que afectaban la zona.

Uno de los bomberos voluntarios que actuaron en el lugar, Uriel Bruera, detalló al "El primero de la mañana" de La Ocho de Rosario que recibieron un aviso cerca de la medianoche: "Nos hicimos presentes y nos encontramos con un choque en cadena entre cinco camiones. Aparentemente por la niebla que reinaba en el lugar, uno de los camiones quiso tirarse a la banquina para no seguir transitando y otro que venía atrás lo chocó y otro más".. Cuando empezamos a trabajar uno de los camiones tuvo un principio de incendio", describió., le recomendaría a todo el mundo que no circule porque no son condiciones para estar en una cinta asfáltica", agregó.. Los demás camiones también llevaban acoplados,En el lugar trabajaron personal de la comisaría de Roldán, de la Unidad Operativa Región 4, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dos dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios.Otro accidente se produjo en la misma zona entre un colectivo de la empresa Chevallier y un automóvil en el cruce la AO12 y la ruta 9.Los cortes continúan en el cruce de la ruta 34 y ruta 9 sobre AO12.