Aparecieron los cinco hermanitos que eran buscados desesperadamente

Foto: Tribunales de San Lorenzo.

Los cinco hermanitos de entre 8 meses y 5 años que eran buscados desesperadamente en San Lorenzo, al norte de Rosario, fueron regresados por el padre, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento.



El hombre había sido denunciado por su pareja, madre de los chicos, por violencia de género. La mujer tampoco estaba en condiciones de criar a sus hijos, por lo que ahora se trabaja para establecer quién se haría cargo de la custodia de los menores.



Thiago, Berenice, Sebastián, Natasha y Javier Batau vivían en una situación de extrema vulnerabilidad social y económica. Los padres no podían ofrecer cuidados y contención, según determinó una jueza de Familia y la Dirección Provincial de la Niñez.



La intervención judicial comenzó luego que la madre denunciara al padre de los chicos por violencia de género. La golpeaba, pero además tenía causas por abuso de armas y consumo de drogas, según establecieron los organismos encargados de monitorear la situación familiar. Sobre él se había dictado con anterioridad una prohibición de acercamiento.



Al trabajarse el caso advirtieron que la madre tampoco podía criarlos. Los chicos no tenían el calendario de vacunación en regla y al día no se registraban visitas a algún pediatra ni estaban escolarizados. Incluso si investiga si el menor tenía la documentación en regla.



Con ese cuadro se ordenó una medida de protección excepcional de urgencia. Esa decisión judicial impedía que los padres continuaran a cargo de los chicos, al menos temporariamente. Se evaluaba otorgar la custodia a algún otro familiar, aunque no del núcleo más cercano.



Al ir a buscar a los cinco hermanos a la casa de la abuela, donde vivían junto a la madre, sólo encontraron a la dueña de la vivienda, quien no supo decir dónde estaban sus nietos y su hija. Sí confirmó que la madre se los había llevado. El padre tampoco fue encontrado en su casa, aunque esta tarde finalmente se los restituyó a la abuela. Los cinco estaban en buenas condiciones de salud. La abuela rechazó por cuestiones personales y por su trabajo hacerse cargo de los chiquitos que por el momento quedarán bajo el cuidado de la Dirección de la Niñez.