Piden 4 años de cárcel para acusado de obligar a su pareja a tener sexo virtual

Fuentes judiciales precisaron que en las últimas palabras que todo imputado por un delito puede decir, como reflexión tras el cierre del debate, el hombre de 46 años que está acusado de "obligar" a su pareja "a realizar sesiones de chats desde las computadoras instaladas en el hogar familiar con el sitio web www.cam4.com mediante el usuario denominado "calentamela" entre los años 2012 y 2015", cargó las tintas sobre los medios de comunicación porque exhibieron el caso y dejaron trascender quiénes eran.También le atribuyó responsabilidad a Fiscalía en el malestar que, según sostuvo, aqueja actualmente a su grupo familiar, que "ahora está peor", porque intervino de oficio ante la advertencia de amigas de la supuesta víctima, que puso al tanto al fiscal Leandro Dato de la situación que vivía la mujer.En los alegatos que se realizaron ayer a la mañana, los fiscales de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Valeria Vilchez y Leandro Dato, solicitaron a la jueza del Tribunal de Juicio, Marina Barbagelata, que condene al acusado, de profesión ingeniero en construcciones, a la pena de 4 años de prisión por los delitos de Coacciones y Privación ilegítima de la libertad. Por su parte, la defensa, a cargo de Marciano Martínez, pidió la absolución lisa y llana. La jueza dará a conocer el adelanto de sentencia el viernes 9, publica El Diario.Según se pudo establecer, Fiscalía fundamentó su pedido en las pericias informáticas que se realizaron a las dos computadoras que se secuestraron en el domicilio de la pareja; en los informes psicológicos y psiquiátricos que se realizaron al acusado y a la supuesta víctima; en el daño psicológico comprobado que sufrió la mujer como consecuencia de los hechos; en el contexto de violencia de género en el que ocurrieron los hechos investigados; en las consecuencias posteriores al hecho, cristalizadas en el deterioro físico y psicológico de la mujer; en el hostigamiento que sufría a pesar de las restricciones que se dictaron sobre el acusado durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP).Los fiscales precisaron que fueron reconstruyendo el caso de menor a mayor. En este sentido enumeraron que primero confirmaron que los sitios mencionados existían, luego se dedicaron a confirmar que el usuario era el que se precisó y que estaba en uso, para posteriormente pasar a secuestrar las computadoras y analizar los chats.La acusación señaló que se pudo ubicar a la mujer en el lugar de los hechos, puesto que al cruzar las fotografías que se tomaron en la casa en el momento del allanamiento para secuestrar las computadoras, con las imágenes que se observaban en los chats, se pudo confirmar que se trata de la misma habitación.También resaltaron que dos chats entre el acusado y la supuesta víctima permitió ubicar los hechos en el período 2012-2105.Atipicidad. Según precisaron fuentes consultadas, la defensa planteó la atipicidad del hecho, señalando que se trató de una cuestión familiar, de índole privada en la que el Estado no tiene intervención, menos el sistema penal, considerando que, en todo caso, la causa debió tramitarse por el sistema de familia.Si bien no lo mencionó puntualmente en los alegatos, la defensa hizo eje en artículo 19 de la Constitución Nacional, que prescribe que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".