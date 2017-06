Buscan a una joven que fue a comprar cigarrillos al kiosco y no volvió

Aldana Oviedo fue vista por última vez el pasado jueves 25 de mayo a la noche, cuando salió de su casa para comprar cigarrillos en un kiosco y no volvió más. La familia realizó la denuncia el domingo en la Oficina Fiscal N°8 de Guaymallén, pero no han tenido noticias de ella.



La joven de 24 años es mamá de una pequeña de 6 años. Además es la niñera de los hijos de sus hermanos, vive en San José, y según su familia "nunca ha salido de casa sin avisar dónde y con quién está".



Según publicó el diario El Sol, la noche del jueves, Oviedo avisó a su familia que iba a salir a ir a comprar cigarrillos al kiosco ubicado en una estación de servicio ubicada en calle Mitre. Las horas pasaron y la joven no volvió.



Ante la preocupación de su madre, Rosa Arce, sus hermanos salieron a buscarla, llegaron al destino marcado por Oviedo y descubrieron que nunca llegó al kiosco. Intentaron comunicarse con ella llamándola a su celular, pero ya estaba apagado.



"Es una chica muy buena, tranquila, que vive en casa, que no deja sola nunca a su hijita desde que murió su pareja y papá de la nena", contó Arce. "No tenemos ningún dato ni pista de su paradero, por eso rogamos que cualquier persona que la vea nos avise", agregó la madre.



Ante cualquier novedad, la Policía solicita comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana. También pueden comunicarse con la familia al (261) 4502434.