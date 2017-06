Preocupante: "Se incrementaron" los casos de pornografía infantil en Entre Ríos

. Sin embargo, estalla con el ingreso irrestricto a las redes sociales. Muchos delincuentes piensan que escondidos detrás de nombres falsos en sus perfiles de Internet no podrán ser detectados. Pero a través de los rastros que dejan online las fiscalías especializadas pueden descubrirlos.El comisario Gabriel Ferro, ingeniero a cargo de la división Técnicas Especiales y Desarrollos Informáticos de la policía, mencionó en el programa, que se emite por, que, aseveró.Al mismo tiempo, Ferro expuso los "problemas para los investigadores, con este tema": En este sentido aseveró: "Primero, la detección temprana del pedófilo. No podemos ingresar como sucede en las películas, haciéndonos pasar por un chico; el policía encubierto no es legal. El otro aspecto es la pérdida de la individualidad como tal, con el tema de las redes sociales. Esto hace que todo se comparta, lo que es aprovechado por los pedófilos. Éstos siempre existieron, aunque ahora tienen un instrumento más".El ingeniero a cargo de la división Técnicas Especiales y Desarrollos Informáticos de la policía puso relevancia en que "una red de pedofilia" es aquella en que "hay conexión a salas de chat, donde se juntan pedófilos, y allí intercambian videos, archivos, fotografías y demás".Ferro detalló queDe acuerdo a lo apuntado por el comisario Ferro, "nos falta un gran camino en la parte legal".

¿Qué es el grooming?

. El 90% de este tipo de delitos que se cometen a través de Internet se realizan con identidad falsa.El grooming puede aparecer de diversas formas. A partir de un acercamiento inicial los pedófilos empiezan a participar en grupos de redes sociales de menores; luego establecen una intimidad para detectar sus intereses personales, la relación con sus padres, y si se encuentran solos en sus casas por largos períodos de tiempo.Las conversaciones vía chat tienen un contenido erótico y pornográfico, en donde el mayor le pide al chico, a través de la webcam, que se saque fotos (que pueden ser pasadas a una red de pornografía infantil y ser diseminadas por todo el mundo). En una última instancia, cuando el menor se da cuenta de que lo que hace está mal, se lo llega a extorsionar con el propósito de un encuentro cara a cara.