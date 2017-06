Abogada aceptó probation de tres años por robo millonario a escribanía de Crespo

El robo se cometió en la escribanía Canga-Gassmann, en la que irrumpieron ladrones en septiembre de 2015. La abogada fue imputada "como partícipe necesario" al haber brindado detalles del lugar donde estaba almacenada una cifra millonaria.



"La imputada solicitó el beneficio de la probation, la Fiscalía lo consintió, debido a que ella tenía una atribución como partícipe necesaria. Los consortes de causa han resultado condenados mediante juicio abreviado y se ha devuelto el dinero que se sustrajo de la escribanía", detalló a Elonce TV, el fiscal Juan Malvasio.



"El hecho ocurrió en septiembre de 2015, fue una investigación ardua. Llevó su tiempo pero pudimos determinar la verdad forense que se asimila mucho a la verdad real de lo que ocurrió ese día en la ciudad de Crespo", recordó.



Se acordó probation por tres años, "que es el máximo", además, "se acordó normas de conducta que fueron impuestas por el Juez de Garantías y que quedarán a consideración de la Oficina de Medios Alternativos (OMA). A priori se dispuso que deberá dar clases en la UP Nº 1 y en la UP Nº6. Si ello resulta de cumplimiento imposible, ya que la imputada Cáceres aseguró que trabaja en la ciudad de Santa Fe, se iba a sustituir esa norma de conducta, por el aporte de leche al Hospital San Roque de Paraná", dijo.



El hecho



Uno de los tres hombres (que ya fueron juzgados) habría mantenido en la época en que se produjo el hecho, una relación de pareja con la abogada, la que si bien no era socia del bufette, habría tenido acceso a información que, aparentemente - - habría llegado a trascender a través del contacto que ella mantenía en su vida privada con otro de los involucrados en esta causa.



Según comentaban en Crespo, sus padres hicieron un esfuerzo sobrehumano para costearle los estudios, hasta que se recibió y logró la inclusión en un estudio notarial.



Los otros involucrados en el hecho fueron Juan Belloni, Enrique Alberto Osuna, a quien se lo sindicaba como posible apoyo logístico en el hecho, y Leonardo Garcilazo, un empleado municipal paranaense que se entregó en Tribunales unos días después que se ordenara su localización.



La denuncia del robo la efectuó ese mismo día 2, el doctor Maximiliano Canga, dando cuenta en sus declaraciones que los delincuentes ingresaron al edificio dando clara pauta de que conocían los lugares franqueables y procedieron a cortar la caja fuerte con herramientas específicas, demostrando que no eran improvisados, sino que sabían lo que hacían.



Si bien no hicieron trascender el monto de lo robado, siempre se estimó que se trataría de una suma millonaria. Elonce.com.