Moto pasó el semáforo en rojo, esquivó un camión y chocó una camioneta

Un accidente de tránsito se registró este jueves en horas de la tarde en Avenida Almafuerte y Salellas, de Paraná. El choque se produjo entre una moto y una camioneta.



Según informó a Elonce TV el conductor del vehículo, Javier Demetrio, "estaba frenado con la camioneta esperando el paso para entrar a mi casa. Una moto pasó el semáforo en rojo, esquivó un camión y me chocó".



En ese sentido, contó que la mujer motociclista llevaba casco pero circulaba a gran velocidad, por lo que a raíz del impacto rompió el guardabarros de la camioneta. Además, fue llevada al Hospital San Martín porque presentaba lesiones en las piernas y las costillas.



"Me sorprendió el exceso de velocidad. No agarró el medio porque quizás hasta se muere del golpe", señaló. Elonce.com