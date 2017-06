Encapuchado forcejeó con una docente y le arrebató sus pertenencias

Una docente, oriunda de la localidad de María Grande, fue víctima de un violento arrebato luego que descendiera del colectivo para dirigirse a la Escuela primaria Nº 194 "Profesor Filiberto Reula" del barrio Lomas del Mirador donde presta servicio.



"Una docente, Rosa Brother que es del interior, bajó del colectivo y caminó desde la Escuela Libertad; venía con otra señora que le había pedido que la acompañara hasta el centro de Salud porque tenía miedo de ir sola por la inseguridad que hay en esa zona, cuando alguien de atrás, un muchacho encapuchado alto y delgado, forcejeando, le arrebató la cartera", detalló a Elonce TV, Edith Remedi, directora de la Filiberto Reula.



"La maestra, en el forcejeo, cayó y sufrió un golpe en el hombro, pero además del golpe, el robo de sus pertenencias", lamentó la directiva ante el programa El Despertador.



"Si bien otra persona lo corrió y el muchacho arrojó la cartera, es el miedo que te da te queda? Nosotros venimos a trabajar, a cumplir con nuestra función", argumentó Remedi al implorar "que no vuelva a suceder" un episodio de inseguridad.



El lamentable incidente se registró ayer a las 19.30 en las inmediaciones de calle Francia. Consejos ante la inseguridad Ante los hechos de inseguridad en la zona, la directiva enumeró una serie de recomendaciones que les brindan a las docentes para evitar que sean blanco de los delincuentes.



"El mensaje es que no vengan solas, que cuando bajen del colectivo que vengan entre dos o tres juntas. Y si ven que la zona es peligrosa, que se tomen un colectivo, aunque sabemos que eso cuesta un dinero extra que el Código de Transporte que se nos paga, no lo cubre", consideró la directora de la Escuela del Lomas del Mirador.



Finalmente, indicó que el edificio escolar cuenta con presencia policial, y los patrulleros de la comisaría realizan las recorridas, pero los blancos de los malvivientes son "las calles y las paradas de colectivos". Elonce.com