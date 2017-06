Foto: Le quiso cobrar recargo por pagar boletas vencidas y lo agarró a cadenazos Crédito: Riel FM

El episodio ocurrió en la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos. Hasta allí fue un hombre con el propósito de abonar el consumo de agua de los últimos tres meses y el presente, pronto a finalizar, del domicilio de su pareja.



Según Oscar Jáuregui, socio y cobrador de la Cooperativa desde hace algo más de una década y media, el sujeto se molestó al ser informado de que -como lo establecen las normativas de la prestadora del servicio- los pagos fuera de término tendrían un recargo.



El hombre, que Jáuregui identificó como Maximiliano Almada, le entregó -junto a las boletas- 960 pesos y un instante después le informó que la cuenta ascendía a 1.100 pesos, ya que por cada mes vencido tendría un recargo 150 pesos.



En ese momento, la situación se tornó violentísima, ya que Almada comenzó a insultar al cajero y reprochar los manejos de la Cooperativa; y acto seguido, sacó entre sus ropas una cadena y lo atacó. "Traté de defenderme, caí al suelo y él seguía golpeando todo con la cadena", contó Jáuregui, que se refirió a las roturas que el violento provocó en la oficina y un motovehículo que había en el interior. "Salió a la calle y me desafiaba a pelear", recordó. Fue entonces que le dijo a un trabajador de la Cooperativa que diera aviso a la Policía de lo que estaba ocurriendo.



"Estando a una cuadra y media la Policía tardó en llegar una hora", se lamentó Jáuregui. La víctima aseguró que hasta que llegaron las autoridades policiales el violento alejaba a los gritos y con amenazas a todos los que se querían acercar a las oficinas. "El tipo se fue a la Policía y allí, antes de atenderme a mí, lo atendieron a él, que hizo una exposición en mi contra. Llamé por teléfono al encargado de la delegación de la Policía, y me encuentro que no estaba en el pueblo, estaba en Villaguay. No obstante, llegó antes que el funcionario que estaba a una cuadra y media", prosiguió Jáuregui.



El "cobrador" de la Cooperativa dijo que seguidamente llamó a Oscar Heinze, presidente de la institución, "pero él tampoco estaba en la localidad", por lo cual llamó a otros integrantes del directorio, quienes le sugirieron que fuera hasta el centro asistencial de Las Moscas para que curaran sus heridas y lo examinaran, pero "lamentablemente no había médicos, debí esperar hasta la tarde para que me atendieran", dijo.



"No me pegó en la cara porque alcancé a poner el brazo", aseguró el hombre, quien lamentó en declaraciones a FM Riel que la conducción de la Cooperativa terminó minimizando los hechos y desligándose de hacer presentación judicial alguna porque "hay que viajar de aquí para allá".