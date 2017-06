La ruta de la droga desde Itatí hacia siete provincias y otros países

El juez federal Sergio Torres se valió de testigos de identidad reservada para saber cómo funciona la ruta de la marihuana que nace el Norte paraguayo, luego ingresa al país por la ciudad correntina de Itatí y llega hasta Rosario.En las 642 carillas del procesamiento que el magistrado porteño dictó semanas atrás a 28 personas, entre ellas el ex intendente de Itatí, se puede saber cómo una organización buscaba la marihuana al otro lado de la frontera y la distribuía en siete provincias argentinas."Van a Rosario, a Santa Fe, a Buenos Aires, también al Sur y de ahí a Chile. Se escuchaba mucho que le vendían a "Los Monos" de Rosario", declaró uno de los testigos de identidad reservada en el expediente que engloba 21 causas federales.Según un informe del diario Uno de Santa Fe, es una ruta en la cual la droga aumenta su precio a medida que se aleja del productor y tiene en la complejidad del flete su índice de inflación. Se estima que en Paraguay, comprando al productor, el kilo de marihuana se puede conseguir a 10 dólares, precio que en Itatí llega a u$s 90 y así sube mientras llega a Rosario (u$s 400), Buenos Aires (u$s 550) y supera los u$s 1.500 en Chile.El procesamiento del intendente Natividad "Roger" Terán, de su vice Fabio Aquino y otras 26 personas, varias de ellas familiares directos de la cúpula política de Itatí, sirve para visualizar una de las rutas que nace en lo profundo del monte paraguayo y cruza Los Andes hasta Chile.Según el relato de los arrepentidos -contemplados en el artículo 29 de la ley 23.737, actualmente regulada por el artículo 41 del Código Penal de la Nación- la organización narco afincada en Itatí negociaba toneladas de marihuana directamente con los narcos de Pedro Juan Caballero y en efectivo, lo que les habilitaba mejores precios y rentabilidad.Los arrepentidos relatan en el expediente que desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, conocida como "Pedrojuan" y meca de la marihuana paraguaya, los narcos transportaban la mercancía más de 700 kilómetros por carreteras hasta la ciudad de Ayolas, en el departamento paraguayo de Misiones, fronteriza de la ciudad correntina de Ituzaingó.Desde ahí llevaban la carga por agua, en lanchas con grandes motores, unos 200 kilómetros hasta la isla 44, frente a Itatí. Una vez en territorio argentino la droga era cargada en camionetas o camiones y conducida a ciudades de siete provincias.Los testigos de identidad reservada que prestaron declaración en la causa 3.002/2017 dijeron que en Itatí operaban tres grandes grupos liderados por el prófugo Luis "Gordo" Saucedo, Federico "Morenita" Marín y Carlos Alberto "Cachito" Bareiro.