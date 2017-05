Foto: Una conciliación resolvió un enfrentamiento que había dejado heridos graves Crédito: El Diario

Claudio Martín Vera y Maximiliano Salcedo, de 32 y 18 años respectivamente al momento de los hechos, protagonizaron un violento incidente que dejó como saldo personas heridas con lesiones leves y graves.



Ayer a las 17.30, la jueza de Garantías, Paola Firpo, resolvió dictar el sobreseimiento de Vera y lo felicitó "no sólo porque inició un tratamiento sino porque lo está manteniendo y porque llevó a cabo el proceso de conciliación con buen resultado. Por esto resuelvo dictar su sobreseimiento" sentenció al finalizar la audiencia. El pedido de sobreseimiento fue solicitado por el defensor público Luis Lescano, que defendió a Vera, y contó con el consentimiento de la fiscal Patricia Yedro.



Lescano destacó que "el sistema tuvo éxito en este caso, las partes no volvieron a tener inconvenientes ni hubo denuncias recíprocas" tal como se comprometieron en la conciliación, por lo que entendió que, con Fiscalía, "consideramos que es conveniente dictar el sobreseimiento".



Por su parte, Yedro entendió que era necesario aclarar que el proceso de conciliación que transitaron ambas partes, que son víctimas y victimarios a la vez, fue posible porque en el hecho no se pudo probar que se utilizó un arma de fuego, como sí se probó la utilización de un martillo y un arma blanca.



Así, Vera fue sobreseído del delito de Lesiones graves, aclarándose que el caso se judicializó con la calificación de Homicidio simple en grado de tentativa.



La imputación refirió a la autoría de Vera y Salcedo en el siguiente hecho: "El 6 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 19.30, en ocasión en que Vera se encontraba en el frente del domicilio sito en calle Isabel de Guevara Nº 1.102 de Paraná, propiedad de Romina Racig, se hizo presente Salcedo muñido de un martillo de grandes dimensiones, tipo maza, con el cual le propinó a Vera varios golpes en la zona de la cabeza provocándole traumatismo de cráneo, heridas en la región frontal derecha y en región temporal derecha, herida contuso cortante en cuero cabelludo, escoriación en nariz y movilidad del incisivo inferior lateral derecho; a consecuencia de lo cual el nombrado perdió el conocimiento, retirándose Salcedo del lugar. Minutos más tarde regresó al mismo domicilio con un arma de fuego, cuyas características no han podido determinarse y el mismo martillo; ingresó a la finca donde se encontraba Romina Racig y una vez en el interior le colocó a ésta el arma de fuego en la cabeza y gatilló sin que el disparo saliera, manteniendo un forcejeo con Racig, que logró quitarle el martillo, retirándose del lugar, siendo seguido por Vera quien iba muñido de un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, con hoja de acero y empuñadura de madera, con la inscripción Bull-Dog en la hoja".



La imputación añadió que "al llegar frente a la finca de Salcedo, sita en calle Isabel de Guevara a unos diez metros de calle Castares, hacia el sur de Paraná, éste, que había ingresado al domicilio volvió a salir y se trenzó el lucha con Vera quien con el cuchillo que portaba le provocó una herida penetrante en quinto y sexto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular con hipoventilación pulmonar izquierda y neumotórax. A raíz del forcejeo mantenido en esta ocasión Vera resultó con heridas punzo-cortante de un centímetro en cara lateral de cadera izquierda y otra de similares características en cara externa de muslo izquierda".



Las partes destacaron que ambos eran vecinos al momento del hecho y tenían graves problemas de adicción. En este sentido, resaltaron que se comprometieron a no volver a molestarse o agredirse, y lo cumpliero, y decidieron retirarse del barrio para mantener la paz.



Audiencia de sobreseimiento

Fiscalía instó a que la jueza se pronunciara en el mismo sentido respecto de Salcedo, que no estuvo en la audiencia.

Firpo decidió que se comunicara con los defensores particulares del joven, y que se realizara una nueva audiencia de sobreseimiento.