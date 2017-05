Caso Daiana: "Lavá todo y no digas nada", el pacto de silencio entre detenidos

Al fiscal que investiga la desaparición de Daiana Garnica en Tucumán le faltaba sumar indicios para comprobar que existe un pacto de silencio entre los 13 detenidos del caso y ahora, lo encontró. La nota estaba junto a una tela manchada con lo parecería ser sangre, en la casa de la cuñada del principal sospechoso, Darío Suárez, y decía: "Lavá todo y no digas nada".



El trabajo de los perros de los bomberos voluntarios de Punta Alta ayudó a fortalecer la teoría de que Suárez asesinó a la adolescente de 17 años, quemó su cuerpo en un horno de la ladrillera donde trabajaba - que volvió a ser prendido justo el día de su desaparición, después de siete meses - y que todo lo hizo protegido por una red de encubrimiento del resto de los detenidos, varios de ellos parientes suyos.



Esta última nota se suma a la serie de mensajes con los que ya cuenta la investigación. Por un lado, los que sugieren que el acusado mantenía o habría pretendido tener una relación con Daiana y otros, vinculados directamente con ocultar el crimen.



Cierto es que Suárez, aunque detenido, no se encuentra incomunicado y bien podría haber aprovechado las visitas para dar órdenes o pedir favores. Es por eso que todos los mensajes manuscritos que se encontraron serán sometidos a pericias caligráficas para confirmar quién los escribió.



La adolescente desapareció el sábado 6 de mayo después de salir, engañada, a encontrarse con el sospechoso. Los días pasan y no la encuentran, por eso Sergio Pérez, representante legal de la familia Garnica, ya admitió que esperan "lo peor". Sin embargo también aclaró: "No nos interesa que haya un pacto de silencio, lo importante es que se suman indicios que complican la situación procesal de Suárez y de su entorno. Por más que no hablen, se van sumando pruebas en contra de ellos".