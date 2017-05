Una mujer denunció que fue violada por su propio hijo

La fiscal de Delitos Sexuales de la ciudad de Rosario, Nora Marull indicó esta tarde que mañana al mediodía se realizará la audiencia imputativa a Nicolás P., el hombre acusado de haber violado a su propia madre.



El hecho fue denunciado por la propia mujer, quien junto a otro de sus hijos, concurrió a la subcomisaría 21ª a radicar la correspondiente denuncia.

Allí, según su testimonio, la mujer contó que fue abusada, con acceso carnal, en la vivienda de Colombres al 1100 bis. De inmediato, una patrulla fue a buscarlo y no lo encontró ya en el lugar. Minutos más tarde, a la salida de un pasillo del barrio 7 de Septiembre, la policía logró detenerlo.



En declaraciones radiales, la fiscal Marull dijo que "mañana lo vamos a imputar, la audiencia es al mediodía. A la mujer se le hicieron todas las pericias, aún no tenemos los resultados, pero sí los testimonios de la madre y no hay porque no creerle. De todos modos hay que ver los resultados de las pericias".



Marull comentó que si bien hace 10 años que está en el sistema judicial, y desde un año en la Unidad de Delitos Sexuales, "nunca vi un tipo de delito como este".

La fiscal amplió que el imputado "continúa detenido, cuenta con antecedentes penales e incluso una condena. Pero no tiene antecedentes por delitos sexuales". (La Capital)