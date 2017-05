Jubilada al ladrón que la asaltó: "Te pago con la vida, porque plata no tengo"

Dos encapuchados, armados con cuchillos, violentaron de un golpe la puerta de calle y sorprendieron a Dionisia Ponce (82) y a su esposo, Juan Lorenzo Guzmán (83), mientras dormían.

"Plata no tengo, así que antes de lastimarme, directamente matame. Mirá, ahí tengo un andador para desplazarme. Si me lastimás, seguramente no podré caminar. Te pago con la vida, porque plata no tengo. No me dijo más nada", contó Dionisia Ponce, de 82 años, sobre su diálogo con el delincuente. Según su relato, el asaltante, momentos antes, la amenazaba con un cuchillo y le advertía: "O me das el dinero o te corto la oreja o un dedo".



Dos sujetos ingresaron a una casa en Balcarce mientras dormían dos personas de 82 y 83 años. Los amenazaron con mutilarlos si no les daban plata. Pero unas palabras de los abuelos fueron suficientes para que los delincuentes se retiren sin hacerles daño. El ladrón miró fijo al matrimonio de jubilados y los amenazó:



-Me das la guita o te corto la oreja o un dedo.

La mujer, de 82 años, le devolvió una mirada compasiva y le respondió:

-Querido, plata no tengo, así que antes de lastimarme, directamente matame.



El malviviente quedó en silencio. La mujer siguió:

-Mirá, ahí tengo un andador para desplazarme. Si me lastimás, seguramente no podré caminar. Te pago con la vida, porque plata no tengo.



El asaltante no dijo nada más. Y se fue con lo que había robado hasta ese momento: un cuchillo de plata y una rastra con 18 monedas de oro.



El hecho, según DyN, ocurrió en Balcarce, donde dos encapuchados con cuchillos sorprendieron a Juan Lorenzo Guzmán, de 83 años, y a Dionisia Ponce, de 82, cuando estaban durmiendo: ingresaron a la vivienda (saltaron un paredón y violentaron una ventana) que ocupan en calle 24 entre 7 y 9, y los sorprendieron en pleno descanso, alrededor de las 5.