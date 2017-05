Juicio a banda de narco policías: defensa pidió la absolución de los acusados

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El juicio a una banda narco, integrada por policías, y que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Paraná está llegando a su parte final. Luego de que la semana pasada se escucharan los alegatos del fiscal general José Ignacio Candiotti, quien pidió condena efectiva para 14 de los 15 acusados, este martes fue el turno de los abogados defensores.



En tal sentido, el Dr. Juan José Buktenica, abogado de Elsa Cristina Caram, Javier Caire y sus familiares, anunció a Elonce TV que, junto con el Dr. Azcué, solicitaron al tribunal el "sobreseimiento de los delitos que se les acusan, principalmente el de asociación ilícita".



El letrado entendió que esta causa "no tiene antecedentes en el país y es muy complicada porque se hizo mucha presión pública con el tan mentado narco policía que se le agregó como nombre y en definitiva es una causa que viene derivada de la causa Collero del 2013 y de ahí fueron hilando distintas cuestiones y ni siquiera tiene trabajo de campo se basa en escuchas de 28 días".



Tras ello, hizo hincapié en que "el punto de esta causa son las escuchas, después han pasado un sinnúmero de testigos, un 90 por ciento funcionarios de las distintas fuerzas, y eso hace que como defensa planteemos la falta de todo tipo de pruebas periférica que apoye esta causa".



La causa

La megacausa tuvo su comienzo en 2013, cuando un hombre fue detenido por la Prefectura a la vera del río Uruguay en la costanera de la ciudad de Colón, a punto de bajar una lancha con unos 40 kilos de cocaína para exportar al país oriental. Según esta investigación, llevada adelante por la División Toxicología de la Policía de Colón, el detenido de apellido Caliero era concuñado de otro hombre a quien estaban siguiendo: Javier Caire, quien a su vez había sido antes dueño del Fiat Duna que remolcaba la lancha para hacer el contrabando.



Así comenzó una serie de intervenciones telefónicas con interminables horas de escuchas, que habrían permitido vincular a Caire con otro nombre de peso en el ambiente narco: Mario González, conocido como El Gordo, quien estaba prófugo de la Justicia Federal y vivía en Buenos Aires. Estos dos fueron señalados como los jefes de una organización que llevaba la cocaína desde la capital del país hacia Concepción del Uruguay y Concordia, donde otros la almacenaban, distribuían y comercializaban.



A su vez, la perdurabilidad del negocio a través de los años se la adjudican a la corrupción de integrantes de fuerza de seguridad: Mario Núñez, jefe de Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía entrerriana; Sergio García y José María Gómez, de la subdelegación Concordia de la Policía Federal y Carlos Acosta, de la Gendarmería Nacional. Según la Fiscalía, los contactos telefónicos de González con ellos evidencia la protección en cuanto a prevenirlos ante procedimientos e investigaciones en curso, a cambio de dinero. Sin embargo, los uniformados aseguran que no sabían de quiénes se trataban los que llamaban y que eran sus informantes para determinadas pesquisas.



Más abajo en la organización, según la imputación, aparecen el padre de Caire a quien acusan de almacenar la droga en su distribuidora de helados; la mujer de González como su mano derecha y en el reparto en Concordia; más parientes de unos y otros dedicados al transporte, la distribución, la guarda y la venta al menudeo.De los 15 acusados, están detenido seis: los dos presuntos jefes, los policías y el gendarme. Pero González logró recientemente el arresto domiciliario, ya que padece complicaciones por diabetes que no puede sobrellevar en una unidad penal. El Gordo ya tiene una condena por venta de drogas en Concordia: el año pasado lo sentenciaron a cuatro año y medio de prisión por una causa de 2006 por la que estuvo prófugo ocho años.