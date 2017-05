Según la Policía, en barrio Belgrano se vende droga "a menor escala"

"El barrio Belgrano tiene un 98 por ciento de gente humilde pero trabajadora", sostuvo el jefe departamental de Policía, Marcos Antoniow acerca de la información que daba cuenta sobre conexiones entre bandas narco y complicidad policial Sostuvo que las disputas de grupos antagónicos "de ninguna manera tiene su génesis en el narcotráfico ni en la comercialización" de estupefacientes, "lo que no quiere decir que no sean pasibles de consumo. La problemática viene por las diferencias de dos familias vecinas por la muerte del padre de uno de ellos", afirmó en declaraciones aPuso "las manos en el fuego" por el personal ante las acusaciones, pero subrayó: "No tengo problemas en actuar sobre bases concretas. Si hay algo le pido a la gente que denuncie".No obstante, reconoció que "el tema del narcomenudeo, la problemática de los quioscos es un delito federal. Hoy la Justicia ordinaria provincial no tiene facultad para disponer allanamientos en relación al narcotráfico".No obstante, el funcionario reconoció que "como en otros barrios, se vende droga. Hay consumo y comercialización a menor escala"."Tratamos de preservar a la mayoría de la gente, que quiere vivir tranquila", afirmó. En ese marco, resaltó la colaboración de algunos ciudadanos que serán "los ojos y oídos míos en el barrio. Porque por ahí si denuncia el delincuente se entera" y puede tomar represalias."Lo de los quiscos es una realidad, existe y está proliferando. Lamentablemente la ley de narcomenudeo provincial fue declarada inconstitucional y ahora hay un nuevo intento por reflotarla", cerró Antoniow.