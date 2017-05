Foto: Remisero sufrió un violento asalto a mano armada Crédito: El Sol

El chofer había llevado a una pasajera hasta la entrada del Campo del Abasto, donde fue abordado por dos malvivientes, quienes se ingresaron al vehículo y lo obligaron a dirigirse hacia la zona de puentes cercana a la Autovía Artigas, donde se dieron a la fuga con el remís, un automóvil Fiat Siena.



Una vez que la víctima pudo dar cuenta de lo ocurrido, personal policial montó un operativo cerrojo, logrando ubicarse al remís desde uno de los móviles policiales destacados, aproximadamente una hora después de haberse producido el asalto.



El Siena se encontraba en el barrio Los Pájaros y sobre el mismo se hallaban cinco jóvenes, quienes advirtieron la presencia policial y se dieron a la fuga, aunque se logró identificar a uno de los que habría participado del hecho delictivo.



El automóvil fue secuestrado por los funcionarios intervinientes y, posteriormente, en los alrededores del lugar donde había sido abandonada la víctima fue hallada la radio del vehículo, según informó la policía.



Al respecto, Sebastián Godoy, de 26 años, el conductor del remís de la empresa Diamante, señaló que "el domingo por la tarde, a eso de las 15:30 hs, yo estaba en la parada de 2 de Abril y Córdoba, cuando vino una chica y me dijo que la llevara a la entrada del Campo del Abasto. Cuando iba a bajar el pasaje, me llegan dos locos, uno de cada lado, armados, se ve que estaba todo organizado".



Luego indicó a diario El Sol que lo "llevaron a un campo que está cerca de los puentes de la (autovía) 14, atrás de la arenera, ahí me bajaron, me tiraron las cosas que tenía adentro del auto, me dejaron tirado y se llevaron el vehículo".



Asimismo, dijo que los asaltantes "me llevaron apuntando con un fierro (un arma de fuego) todo el camino, cuando me dejaron, me dijeron que bajase y el que iba atrás me llevó como cincuenta metros, apuntándome con la pistola, me deja ahí y sale corriendo, se suben los dos al auto y se van".



Inmediatamente, continuó, "yo salí corriendo y ellos me tiraron un disparo que por suerte no me dio y, como pude, llegué hasta la ruta, donde intentaba parar a los autos pero nadie quería detenerse, nadie me levantaba, así que empecé a correr de nuevo hasta que encontré una casa. De ahí un muchacho me llevó en su auto hasta la Comisaría a hacer la denuncia y me prestó el teléfono para que pudiera llamar. Ahí comenzó todo el movimiento de la policía y encontraron el auto alrededor de una hora después".



Godoy también señaló que pudo comprobar que el corto período en que el automóvil estuvo en poder de los delincuentes fue aprovechado para "sacarle la radio (que pudimos recuperarla), la tiquetera, la rueda de auxilio, las tazas, me rompieron varias cosas. Hace cinco años que trabajo en esto y es la primera vez que me pasa".