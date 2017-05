Avioneta con droga en Villa Urquiza: Realizan múltiples allanamientos en Paraná

Policiales Avioneta interceptada en Villa Urquiza llevaba más de 300 kilos de droga

Un fuerte hermetismo sigue rodeando el caso de la avioneta que fue interceptada por la Policía Federal en la zona de Villa Urquiza. La aeronave trasladaba 317 kilos de marihuana, según señalaron afuentes extraoficiales.Desde la fuerza indicaron a este medio que un" no permite brindar mayores precisiones al respecto.Mientras tanto, es incesante el movimiento en la sede local de la Policía Federal, que despliega. Algunos de ellos se desarrollaron en, supoMientras tanto,para realizarle las pericias correspondientes, mientras que la avioneta permanece fuertemente custodiada en la zona donde descendió, la cual es de difícil acceso.Según se indicó, los datos sobre el procedimiento recién serían oficializados, de levantarse el secreto de sumario, para el fin de semana., más precisamente cerca del paraje La Balsa. Integrantes de una banda narco local esperaban el cargamento en tierra, a bordo de una pick up., hasta que al menos cuatro de ellos resultaron reducidos y detenidos. En los procedimientos realizados posteriormente fueron detenidas otras dos personas. Por ello, hasta la madrugada de este lunes eran cinco varones y una mujer los arrestados. Mientras tanto,Fuentes extraoficiales señalaron aque. Mientras tanto, se llevaban adelante procedimientos en domicilios deEl procedimiento que culminó con resultados positivos, fue fruto de un trabajo investigativo que las fuerzas federales vienen realizando desde hace ya un tiempo.Fue, por lo que rápidamente se acercó al lugar para constatar que no hubiera lesionados, pero al escuchar una serie de disparos, presumiblemente del intercambio entre los efectivos y los narcos, rápidamente subió a su tractor y regresó a la casa para llamar a la comisaría de Colonia Avellaneda, con jurisdicción en la zona.y los secuestros correspondientes.