Menores robaron en un comercio y quedaron "escrachados" en las cámaras

La propietaria de un comercio de Nogoyá, fue víctima este jueves de feriado, de un robo perpetrado por, aparentemente, dos menor de edad. Indignada por el hecho, la mujer decidió publicar el video del registro de las cámaras de seguridad."Es triste lo que tengo que hacer, pero no tengo más remedio que hacerlo para liberar un poco de indignación y rabia que tengo", argumentó la propietaria del comercio en su estado de Facebook, explicando que "estos dos chorros, ladrones, (?) en esta madrugada a las 5.50 hs, entraron a mi comercio por un ventiluz de 45 x 22 cm".La damnificada por el robo publicó el vídeo e instó a la sociedad a tomar las precauciones del caso, ya que estos ladrones "andan entrando en los comercios, en las casas".De acuerdo al relato de la mujer, la Policía le indicó que ellos "no pueden hacer nada porque son menores". "En el vídeo se ve que no se percataron de las cámaras", indicó.