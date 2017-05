Comienza el juicio contra el empresario que mató a su esposa de 74 puñaladas

En 2015, el ex empresario Fernando Farré (53) mató a su mujer Claudia Schaefer (44) de 74 puñaladas; a partir de este lunes, afrontará un juicio por jurados que intentará determinar si es imputable.El crimen tuvo lugar el 21 de agosto del 2015 cuando Schaefer fue a retirar sus pertenencias de la casa que alquilaba el matrimonio en el country Martindale de Pilar. La pareja estaba en medio de un divorcio conflictivo y ella había logrado la exclusión del hogar de Farré al denunciarlo por violencia doméstica. Cuando la mujer fue al vestidor a recolectar su ropa, Farré cerró la puerta con llave y allí la atacó con dos cuchillos en forma simultánea.La fiscal del caso, Carolina Carballido Calatayud, llevó el caso a juicio oral sosteniendo que Farré es un hombre "violento" y que cometió un femicidio "de manual". En un primer momento, la estrategia del acusado iba a ser alegar emoción violenta, pero se descartó tras conocerse los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas sobre su persona."Egocéntrico, frío, razonante y calculador. Personalidad narcisista, con rasgos psicopáticos y paranoides. No exterioriza angustia ni arrepentimiento", resume uno de los puntos del informe que llevó 160 días de elaboración.A esto se suma la declaración de uno de los vigiladores que vio al detenido tras el asesinato, quien dijo que no se mostró arrepentido ni angustiado y justificó el femicidio: "Ella me dijo que era un pobre tipo"."Los actos que antecedieron en lo inmediato guardaron lógica, dirección y objeto: quedar a solas, cerrar la puerta tras de sí, contar con los medios para el ataque. Las 74 puñaladas denotan intención y guardan una secuencia y finalidad", sumaron las pericias.Carballido Catalayud le imputó al ex gerente general de la empresa de cosméticos Coty, el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", calificación con la que podría ser condenado a prisión perpetua.El proceso judicial contra Fernando Farré comenzará este lunes 29 de mayo a las 9 en la sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro.El juez será Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, y la acusación en manos la fiscal Carballido Calatayud y la fiscal Laura Zyseskind, ambas especializadas en violencia de género, titulares de las fiscalías de esa temática de Pilar y San Isidro respectivamente.