VIDEO: Dispararon seis tiros contra un bombero para robarle la mochila

Un bombero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recibió seis balazos por parte de tres delincuentes que lo asaltaron mientras compraba un alfajor en un kiosko de Villa Soldati. El agente de 30 años está fuera de peligro.El hecho ocurrió este sábado cerca de las 7 cuando Juan Simón, que trabaja en el cuartel X Lugano en comisión en el cuartel II Patricios, se bajó de su moto en la avenida Castañares al 4500 para comprar un alfajor.En ese momento fue sorprendido por tres delincuentes que quisieron robarle. Lo golpearon para sacarle la mochila y la billetera, y cuando se dieron cuenta de que tenía una credencial que lo vinculaba a la Policía de la Ciudad, le dispararon.

Según indicaron los voceros de la fuerza, fueron seis disparos que impactaron en la mano izquierda, la clavícula y el tórax de Simón, que debió ser trasladado de urgencia al hospital Churruca.Al llegar al centro de salud recibió atención quirúrgica por una fractura de fémur y pelvis. Esta mañana se encontraba internado, pero fuera de peligro, informaron los voceros a la agencia de noticias Télam.En tanto, los delincuentes escaparon del lugar y la investigación determinó que los autos en los que circulaban aparecieron incendiados.Un testigo del violento episodio aseguró que el bombero, que tenía un arma, no intentó resistirse en ningún momento. Señaló que en el momento en que fue abordado por los delincuentes dijo: "No me maten".Según explicó el testigo en diálogo con el canal Todo Noticias los ladrones dispararon después de quitarle la pistola al agente.En la investigación intervino la fiscalía Nacional Criminal y Correccional 9, que dispuso el análisis del registro de las cámaras de seguridad de la zona.También colabora con la fiscalía una brigada de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos no encontraron en el lugar del hecho la billetera de Simón ni su credencial de grado de personal policial.