Denuncian que nadie busca un FAL con el que mataron a un hombre en Concordia

Los familiares de José María Guida, el hombre de 43 años que fuera asesinado de un balazo este viernes en Concordia, exigieron Justicia. Como principal sospechoso por el crimen, Oscar Medina, un quiosquero de 28 años, permanece internado e incomunicado con custodia policial en el servicio de cirugía del hospital Masvernat.El violento hecho de sangre se registró en las inmediaciones de Las Heras y Yuquerí, aparentemente por una deuda que el yerno de Guida mantenía con Medina.La Policía encontró esta última arma pero nadie busca un FAL, cuyas balas fueron entregadas por un vecino. "Él (por el homicida) tenía dos armas en el auto", subrayó la tía de Guida."Estábamos afuera, en la casa de mi sobrina (esposa de Guida), cuando Oscar Medina baja del auto con un rifle y lo amenaza al yerno de Guida. Todos salieron corriendo. `Medina cómo hacés esto´, le dije yo, entonces se sube otra vez y se fue. Hace una cuadra, pero se vuelve nuevamente y ahí va mi sobrino, preguntándole por qué fue a faltar el respeto a su casa", rememoró la mujer."Qué te crees gato de m...", le habría dicho el quiosquero a Guida, para luego agredirlo con un cuchillo. Se trenzaron en lucha y en un determinado momento, Medina sacó un FAL del interior del auto, pero de acuerdo a los dichos de la mujer, ella se lo quitó."Continuaron a las trompadas; yo le pedía por favor a mi sobrina que se lo llevé a José, pero cuando él se va retirando, Medina vuelve a abrir la puerta, saca un rifle y le disparó. Me quita el FAL, sube al vehículo y se va", relató la tía de la víctima fatal.Familiares de la victimas aseguran que en la escena del crimen había un fusil automático liviano (FAL), un arma de guerra que utiliza el Ejército y las fuerzas de seguridad federales, que los investigadores no están buscando.Renglón seguido aseguró que Guida no le debía dinero al quiosquero Medina. "Él lo único que hizo fue ir a preguntarle porqué había ido a faltarle el respeto a la casa"."Al yerno (de la víctima), que le dicen Bomba, un sinvergüenza, que ahora se mandó a mudar, le pidió que le pague. Lo único que hizo José fue solicitarle que en su casa no falte el respeto, no haga líos", remarcó la mujer.