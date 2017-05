Probation para una pareja que cultivaba marihuana en Tala

La excusa de la Policía de Rosario del Tala para entrar al domicilio de una pareja que nunca se había involucrado en un hecho delictivo era la búsqueda de motopartes robadas. Pero cuando entraron con la autorización del Juzgado de Garantías local, los uniformados se encontraron con marihuana, en plantas y la picadura del vegetal, en distintas partes de la vivienda. Los jóvenes fueron detenidos y el Juzgado Federal los procesó por comercialización de estupefacientes. Las supuestas motopartes nunca aparecieron. Pero finalmente se pudo comprobar que ambos cultivaban cannabis sativa para consumo personal. Por esto, tras un acuerdo entre el fiscal José Ignacio Candioti y el abogado defensor Andrés Bacigalupo, se decidió que ambos sean considerados consumidores respecto de las plantas y las semillas que tenían en la casa, y un cambio de calificación a Tenencia simple de estupefacientes, por la cual harán una probation con tareas comunitarias.



El procedimiento fue realizado el 24 de abril de 2013 a las 15, en la casa de quienes eran sospechosos de algo que no se pudo demostrar, en Rosario del Tala. Los policías encontraron en total 172 gramos de marihuana, dispuestos una parte en dos bolsas de nailon transparente, cinco hojas secas de cannabis sativa encintadas, 63 semillas de dicha especie, cinco plantas de marihuana tiradas en el piso y cinco baldes de plástico donde eran sembradas. También había un picador, una pipa, un paquete de hojas de armar cigarrillos y una revista marca THC, sobre cultura cannábica.



Luego de estar cuatro años sometidos a proceso, el defensor presentó un pedido de cambio de calificación legal respecto de los 172 gramos de picadura de marihuana (de Tenencia con fines de comercialización a Tenencia simple) y la consiguiente suspensión del juicio a prueba. Por las plantas y semillas, que sean declarados consumidores y por lo tanto no condenables.



Entre los argumentos, Bacigalupo enumeró: los elementos secuestrados "muestran a todas luces el acomodamiento de dicho material para ser consumido directamente en el interior de la vivienda por la pareja; en las indagatorias ambos manifestaron ser consumidores de cannabis y con ese fin tener la sustancia en su poder; se encontraron dos 'tuqueras' las que contenían en su interior cannabis sativa; la denominada 'bola 8' pudo determinarse que era un picador de la sustancia, elemento de parafernalia necesario para el armado y consumo casero como es característico de dicha cultura; paradigmáticamente, mi defendida usaba 'rastas', las cuales de público conocimiento es una costumbre inequívoca de la cultura cannábica".



Además, se refirió a que no se practicaron exámenes de orina para constatar que son consumidores "por falta de ingreso al país de las tiras reactivas (falencia atribuible exclusivamente al Estado)".



El lunes, en una audiencia ante la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná Noemí Berros, las partes expusieron los términos del acuerdo, y los acusados, al ser interrogados por la magistrada, expresaron su voluntad de suspender el juicio poniendo a prueba su conducta con tareas comunitarias. El plazo para tal medida será de un año, y la semana que viene se presentará la institución de bien público donde realizarán dichas actividades. Asimismo, la pareja rechazó realizar un tratamiento curativo o educativo en relación al consumo o adicción a la marihuana, ya que afirmaron no necesitarlo.



A prisión por narcomenudeo



Una mujer fue condenada a cuatro años y dos meses de prisión por venta de droga en Concordia. María Andrea del Carmen Rosas cayó luego de una investigación de la Delegación de Toxicología de la Jefatura Departamental, que daba cuenta de la venta de estupefacientes al menudeo en el domicilio de calle Néstor Garat casi esquina Moreno.



El 12 de junio de 2015 la Policía allanó la vivienda donde estaba la madre de la sospechosa junto a seis niños. Encontraron marihuana en envoltorios y en porros listos para la venta. Los testimonios y registros fotográficos que evidencian el paso de los clientes por la vivienda, quienes realizan pasamanos entregando dinero a cambio de droga, fueron el principal fundamento de la acusación.





En un juicio abreviado la mujer, asistida por el defensor Juan José Buktenica, acordó con el fiscal general José Ignacio Candioti, cumplir dicha pena, que el Tribunal Federal homologó.



Fuente: Uno.