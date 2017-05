Hay 13 detenidos por la desaparición de Daiana Garnica y crece la preocupación

Daiana Garnica lleva 19 días desaparecida. La última vez que la vieron fue el 6 de mayo en su casa de la localidad de Alderetes, 12 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán. Por su desaparición hay 13 personas detenidas y mucha preocupación.



El principal sospechoso es Darío Suárez, un vecino de la adolescente que está en la mira de los investigadores. Fue la última persona que vio a Daiana con vida.



El 6 de mayo, Daiana salió de su casa pasadas las 18 para acompañar a Suárez a comprarle un regalo a la madre de él.



Los padres de la joven descubrieron en su celular, que ese día dejó cargando, que minutos antes de irse había recibido varios mensajes de WathsApp de parte de Suárez, quien le pedía que lo acompañase a comprar el regalo y le decía que no le avisara nada a su familia porque se trataba de una sorpresa para su madre.



Según difunde La Nación, ésta es una de las pistas que más incriminan a Suárez, quien sigue detenido. En un principio se negó a declarar, hasta que días después, con una nueva defensora, aseguró que no tiene nada que ver en el hecho.



Algunos testigos dijeron que el día que Daiana desapareció, Suárez fue visto merodeando la fábrica de ladrillos donde trabaja. El temor, y principal hipótesis, es que Daiana haya sido asesinada y Suárez haya hecho desaparecer su cuerpo en ese lugar.



La hipótesis del femicidio empezó a cobrar fuerza luego de que dos perros rastreadores marcaran los tabiques de ladrillos de uno de los hornos del lugar.



Los canes, que son los mismos que se emplearon para encontrar el cuerpo de Araceli Fulles, también encontraron en la zona un colgante con la letra "D" y una prenda de encaje que podría estar manchada con sangre. Se espera que los resultados de los estudios de ADN realizados a esos elementos y a los ladrillos que marcaron los perros ayuden a esclarecer el caso.



Los investigadores creen que Suárez habría asesinado a la chica y que habría contado con la colaboración de varias personas para deshacerse del cuerpo. El fiscal Claudio Bonari ordenó la detención de un compañero de trabajo de Suárez, del dueño de la ladrillera, dos hermanos del acusado y su esposa.



Los otros detenidos son la cuñada y la suegra de Suárez, que viven enfrente de la familia de Daiana. También una prima, una mujer que sería la amante del sospechoso, y una excuñada.



La desesperación de la familia



Los padres de Daiana Garnica se reunieron el miércoles con el fiscal. Desesperados, le pidieron que deje libre a Suárez si eso es necesario para que el sospechoso confiese dónde está Daiana. "Venía a hacerle al fiscal el planteo de que necesito a Daiana; si a Darío lo meten 20 años preso no gano nada, lo que quiero es encontrar a mi hija, saber dónde está y cómo está. Llega un punto en que no sabés qué botón tocar y vine a plantear la libertad de Suárez a cambio de que declare dónde dejó a mi hija. Necesito a Daiana, no a Suárez preso", dijo el hombre a la prensa, al salir de la reunión con Bonari.