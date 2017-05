Círculo Médico: las indagatorias serán en junio

Ex integrantes de la comisión directiva del Círculo Médico de Paraná fueron imputados por administración fraudulenta, a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad, debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos 26 millones de pesos.



La imputación alcanza a los reconocidos médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Raúl Francisco Rodríguez (ex presidentes del Círculo Médico), Carlos Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Ubaldo José Ibarzábal, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, ex integrantes de la comisión directiva; y al contador Lucio Figueroa.



El concurso preventivo avanza en un juzgado de Concurso y está en una etapa de presentación de acreedores y resolución respecto a la admisión de esas deudas en el concurso o no.



En tanto, en la causa penal, "como es un delito de corte económico, se han tomado muchísimas declaraciones testimoniales y se aportó voluminosa prueba sobre las operaciones económicas: asientos contables, datos bancarios, testimoniales de quiénes manejaban los números del Circulo Médico, empleados administrativos, se tomó declaraciones testimoniales a la gente que participó en el fideicomiso Barrio Médico II, y sobre esa base, desde Fiscalía y querella, estamos construyendo los pilares de la acusación", mencionó la abogada querellante Rosario Romero, a Elonce TV.



"Lo que sigue la investigación preliminar, quiénes están sindicados como posibles autores, van a ser citados a declarar y dar sus explicaciones. Eso ocurriría en los primeros días de junio", afirmó.



La denuncia, dijo, está constituida bajo el delito del artículo 173 del Código Penal, inciso 7, por "administración infiel o fraudulenta". Elonce.com.