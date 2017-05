Clausuraron el Club Social por una fiesta electrónica no habilitada

La sede del Club Social, ubicado sobre Peatonal San Martín 958, fue clausurada por disposición del área de Habilitaciones de la municipalidad de Paraná ya que en la madrugada de este jueves"Colaboramos con el personal de Seguridad del municipio por el desarrollo de una fiesta que no contaba con la habilitación correspondiente; incluso hubo una serie de incidentes producto de los jóvenes que querían ingresar y no se les permitía", confirmó a, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow.Es que el Club Social está autorizado como rubro gastronómico, pero el miércoles por la noche se transformó en un baile donde, cuando el lugar está habilitado para 200. Además gran cantidad de jóvenes que habían adquirido con anterioridad la entrada, estaban apostados afuera sin poder ingresar, porque la sede estaba colmada."Junto con el secretario Frank, nos entrevistamos con el organizador y se procedió al cierre el evento y a desalojar el lugar porque no estaba habilitado para eso, pese a que la persona que había concesionado el lugar, conocido en el ambiente de boliches y de la actividad nocturna, no podía no conocer las requisitorias para habilitar estos locales", argumentó el comisario.Según reveló, se procedió a la clausura del lugar ySe dará intervención al Juzgado de Faltas de Paraná respecto a las sanciones que correspondan tanto al organizador del evento, como al Club Social como responsables del salón.En la oportunidad, mencionó que, porque el joven quería entrar y no se lo permitían. La madre radicó la correspondiente denuncia por el hecho."Estas personas fueron identificadas porque", aclaró."Para tranquilidad de los padres y de quienes concurrieron, se identificó al organizador que tenía la concesión del lugar y a los que estaban para brindar seguridad en la puerta de ingreso, para cualquier queja", subrayó el responsable de la Departamental de Policía de Paraná. Es que según precisó, previo al desalojo, los responsables del evento prometieron la devolución del dinero de las entradas.Antoniow destacó el comportamiento de los jóvenes, a quienes se les explicó la situación y si bien éstos reclamaron por la devolución del dinero de las entradas, recomendó a los padres de los mismos