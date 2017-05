Condenaron a periodista por trasladar marihuana en una valija

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a un hombre por el transporte de casi diez kilos de marihuana en una valija, escondida en la bodega del colectivo que lo transportaba desde la ciudad de Corrientes hasta la capital entrerriana.El hecho que motivó la condena de Ángel Ricardo García, de 71 años, se detectó el 23 de febrero del año pasado, a cinco minutos de las seis de la mañana, en un control vehicular y documentológico de rutina que había dispuesto la Gendarmería sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del Pasaje El Palenque.El hombre viajaba en un colectivo desde Corrientes a Paraná, y la droga estaba escondida en una valija que estaba en el depósito de equipajes.Tras detener la marcha del micro, los gendarmes hicieron descender a los pasajeros con sus tickets e hicieron que cada uno identificara sus valijas o bolsos. Solo una quedó sin que nadie la reconociera, una maleta de color negro; y una sola persona dijo no llevar equipaje ni presentó ticket, García.El boleto apareció unos minutos después, debajo de un asiento ubicado a pocos centímetros del que ocupaba García.Si algo faltaba para acrecentar las sospechas de los gendarmes era el fuerte olor que emanaba de la valija en cuestión, donde finalmente se constató que había diez paquetes de marihuana, que pesaron 9,815 kilos.Hace unos días, el hombre, que, terminó condenado a cuatro años y dos meses de prisión en un juicio abreviado en el que admitió que transportaba diez paquetes rectangulares, tipo ladrillos, de marihuana en una valija; y también se le impuso una multa de 2.000 pesos.El tribunal resaltó en el fallo que la condición de periodista de García constituía un agravante al momento de establecer una condena."Su experiencia y oficio de 'comunicador social y locutor' lo ubican como un individuo con responsabilidad social y con aptitud para haberse comportado con apego a las normas", resaltaron.-por su edad- y pidió que se tenga en cuenta que se ha incorporado al beneficio denominado "estímulo de estudio", que le permitiría obtener anticipadamente salidas transitorias y/o la libertad condicional, algo que por el momento no ocurrirá.Como se dijo, García admitió que transportaba casi diez kilos de marihuana desde Corrientes a Paraná, aunque no dijo quién le había dado la droga ni quién estaría esperándola a su llegada a la capital entrerriana.Pero previo a esta confesión, en la declaración que dio ante el juez de primera instancia, dijo que viajaba a Paraná "para hablar con una persona por unas cuestiones judiciales pasadas" y que pensaba volver en el día. Pero no tenía pasaje de regreso.El "periodista" contó también que los gendarmes "revisaron el bolso, en el que llevaba ropa y un porta-termo y no encontraron porque no tenía el troquel de esa valija", la que había quedado sin que nadie la reclamara en la bodega del colectivo.Según dijo, luego de que los pasajeros volvieran a subir al colectivo, le pidieron que bajara nuevamente "y que abra una valija negra". En esa ocasión, García dijo que la droga no le pertenecía.El tribunal hizo notar en su fallo que "el imputado García -que se domicilia en Goya- había partido en su viaje desde la ciudad de Corrientes y tenía por destino la de Paraná, lo que nos señala que se había trasladado a aquella primera localidad (más cercana a los centros de producción), distante a más de doscientos kilómetros de la ciudad en que vive, para proveerse de dicha mercadería ilícita y transportarla hasta un centro de consumo, como la capital provincial de Entre Ríos".Ángel Ricardo García, de 71 años, fue condenado por el delito de transporte de estupefacientes, un delito que se comete por medio del traslado de la droga de un lugar a otro, usualmente, desde los centros de producción hasta los lugares de consumo; de manera que se trata de un eslabón dentro de la cadena del tráfico.En el caso de García, es la segunda vez que queda involucrado en un hecho de estas características, ya que tenía un proceso penal en Corrientes, también por narcotráfico, luego de que fuera detenido transportando 150 kilos de marihuana en una camioneta.Además, el locutor y periodista había sido beneficiado en el año 2012 con una probation en una causa por estafa que tramitó en la justicia de Gualeguay.