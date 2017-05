Temor por el "loco de la bicicleta" que acosa mujeres en la calle

De aproximadamente 30 años, morocho, suele usar una gorra, mochila negra, anda desgreñado, sucio y en bicicleta. Acosa a adolescentes y jóvenes con frases groseras y amenazas sexuales. Los investigadores lo apodaron "El loco de la bicicleta", porque creen que se escapó de un centro de salud mental de Buenos Aires y ahora anda por las calles de Gualeguaychú profiriendo esas amenazas.



Los investigadores saben que esta persona tiene domicilio en Gualeguaychú, pero en la actualidad se encuentra en situación de calle, lo que implica un riesgo para terceros pero también para sí mismo.



Las denuncias se conocieron primero por las redes sociales por las propias víctimas que advertían a sus amigas y compañeras lo que está sucediendo; luego algunas de esas denuncias se radicaron en sede policial, como en la Jefatura Departamental (una) y en la Cuarta (al menos tres), donde jóvenes denunciaron este acoso y al brindar las características del agresor, coincidieron con las que se referían en las redes sociales.



Por lo menos se cree que entre siete y diez chicas han denunciado esta situación. Los testimonios de las víctimas El lunes 22, alrededor de las 10:15, una joven transitaba por la "Canchita de la Enova". Al llegar a Perón, se cruza al "Loco de la bicicleta", que venía por Doello Jurado.



"Gorrita azul, mochila negra, suéter o campera gris, pantalón azul gastado, todo sucio, corpulento, morocho, entre unos 30 y 40 años", es la descripción que se brindó.



Luego el relato continúa describiendo cómo esta persona desde la bicicleta le grita durante casi media cuadra. Esta chica trata de eludirlo, pero el agresor -siempre desde la bicicleta- logra seguirla.



En calle Italia, entre Gervasio Méndez y Andrade, la vuelve a cruzar. La amenaza y le pide el celular y la plata. Luego se ríe y le dice: "Quédate tranquila, que lo mío no es robarte, mi amor". Se baja de la bicicleta, el terror de la chica va en aumento y corre, corre hasta que no lo ve más.



De inmediato se comunica con sus padres para que la auxilien y reflexiona que si hubiera querido robarle, tuvo más de una oportunidad. Claramente tenía otra intención.



Llega el padre en auto lo más rápido posible. Dan una vuelta y en la zona lo logran divisar. Era evidente que "El loco de la bicicleta" la estaba buscando.



Se cruzan en Gervasio Méndez e Italia. Él la reconoce, la mira fijo pero también sobrador como burlándose de la situación.



Se radicó la denuncia en la Jefatura Departamental de Policía y también se publicó la situación en Facebook.



Se insiste, esto ocurrió el lunes 22. Pero ya había antecedentes con otra chica desde el viernes 19. Luego se conocieron más denuncias, todas coincidentes tanto en la descripción física como en la modalidad.



Otras denuncias ubican al "Loco de la bicicleta" en Luis N. Palma y Santiago Díaz. Al igual que las anteriores, vocifera insultos y frases ofensivas y en este caso específico el acoso se hizo durante cinco cuadras. Otra adolescente contó que el domingo a las 18, por Primero de Mayo e Ituzaingó, una persona de similares características también la acosó en la vía pública. Siempre lo ubican en una bicicleta, vestido con ropa similar a la que se describió.



"Las denuncias hablan de una situación muy grave. Para algunos se trata de insultos, pero nunca se sabe cuándo un agresor va a actuar. Lo estamos buscando. Sabemos que tiene domicilio en la ciudad, pero ahora se encuentra en situación de calle. Tenemos su descripción y creemos que en cualquier momento será aprehendido. Sabemos que tiene problemas de salud mental y por eso es un riesgo para sí mismo y para los demás al no estar contenido", destacó una fuente policial a El Argentino.