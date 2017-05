Recusan al fiscal Malvasio y citan a declarar a Senador en causas por corrupción

"Es una intromisión violenta"

Habló de influencia

La respuesta del fiscal recusado

Quiere "dilatar la pesquisa"

Inversiones millonarias

En la audiencia donde se abordó el pedido de recusación al fiscal Juan Malvasio, a cargo de dos causas por corrupción contra el extitular de Sidecreer, Juan José Canosa, la jueza de Garantías Paola Firpo ordenó la citación para prestar declaración al senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) y al periodista Ricardo David.La defensa técnica encabezada por Raúl Barrandeguy expuso en su alegato que la razón por la cual impulsaba esta medida, obedecía a una entrevista radial que, y en la que, según sus afirmaciones, el representante de la acusación le habría confiado cuestiones relacionadas al expediente, según publicóAl hacer uso de la palabra, el fiscal Malvasio reconoció haberse reunido con el legislador, pero desmintió el contenido de las "conversaciones" que se le adjudican y acto seguido, consideró que conforme al Código de Procedimientos, Kisser "tiene un legítimo interés" en el procesoAl dictar esta resolución, la magistrada también tuvo en cuenta que el legislador, por sus fueros, puede hacer uso de la prerrogativa de declarar por escrito, y en ese caso el fiscal y la defensa podrán proponer un interrogatorio. También dispuso que una vez completado el trámite,"Se hace lugar a la prueba informativa peticionada, y librar oficio al sitio el Portal de Ricardo David, debiendo presentar detalles de la entrevista referida, tiempo, modo y lugar en que la misma se practicó", completó Firpo.El expresidente de la tarjeta Sidecreer en el período 2007-2015 afronta dos causas penales en la justicia provincial: en la primera está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, que también alcanza a algunos de sus familiares y allegados, y la segunda investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.En la introducción de su alegato cuando hizo referencia al programa radial donde se entrevistó a Kisser,. Si bien en el último allanamiento no supe lo que se encontró, el fiscal Malvasio me anticipó que se logró muy buena documentación y elementos de prueba para ir avanzando en la causa. Y cómo se iba vaciando esta empresa que es Sidecreer. Es una causa que me interesa mucho", reprodujo el diálogo que mantuvo con David.Y continuó: "He tenido una charla con el fiscal Malvasio; se ha avanzando muchísimo y de no haber otra indagatoria, seguramente para fines de mayo o principios de junio esta causa se eleva a juicio. Directamente la jueza de Garantías, Paola Firpo, lo va a pasar al Tribunal de Juzgamiento.".Según Barrandeguy, estas afirmaciones hablan del grado "de influencia en el Poder Judicial" que tiene Kisser debido a que "los jueces le reclaman entrevistas. Si queremos que los jueces decidan algo, podríamos ir a hablar con él., dijo.En una nueva intervención el exdiputado nacional admitió desconocer el contenido de los dichos de Kisser y desacreditó las aseveraciones del senador cuando alude a su interés en la causa. "No tiene ningún tipo de participación en el expediente, salvo un oficio donde se negó a suministrar la identidad de un testigo reservado, que luego motivó el allanamiento", reprochó."Debo expresar mi preocupación y el daño irreparable de esta cuestión sobre mi defendido. ¿Cómo haría mi defendido para insinuar la posibilidad del sobreseimiento? ¿Cómo haría el fiscal Malvasio, si esto quedara firme, para ejercer ese principio de objetividad que ellos al menos reconocen para al menos buscar la prueba necesaria para desincriminar al imputado?", se preguntó cuando desarrollaba su fundamentación.Barrandeguy consideró que ante esta conducta realizó presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ante la Cámara de Senadores, "para que se corrija" el accionar "desordenado del legislador en términos de obligaciones republicanas".En la sala de audiencia, además de los trabajadores de prensa, estuvieron presentes el juez Humberto Franchi, y los abogados Leopoldo Lambruschini y Miguel Fernández, entre otros.El fiscal Juan Malvasio se dedicó a rebatir el planteo de la recusación y se explayó sobre las causas que involucran a Canosa. "En primer término me voy a oponer a la recusación que ha planteado la defensa técnica por dos cuestiones: por considerarlo".En la continuidad de su alegato adelantó que por el delito de "negociaciones incompatibles no es difícil concluir que la causa está próxima a ser elevada a juicio. Es un delito donde no se debe probar un perjuicio económico, sino que deben ser probadas las contrataciones que realizó el presidente de Sidecreer con familiares y allegados"Párrafo aparte mereció el tramo de su alocución en el que aclaró acerca de sus encuentros con Kisser."Eso se lo hemos comunicado al senador provincial Raymundo Kisser, porque tiene un interés legítimo, conforme lo prevé el artículo 1 inciso g, de nuestro Código de Procedimiento. Y vaya si tiene un interés legítimo, porque fue quien promovió la denuncia y aportó elementos de interés para la causa", razonó.Sobre la causa de enriquecimiento ilícito contra Canosa describió: "Es un delito más complejo, que requiere de ciertas pruebas específicas para acreditar los elementos del tipo objetivo. Esa causa ha avanzado notablemente porque".Además, sostuvo que. "Aquello que se ha esbozado como una especie de conversación que he mantenido con", especificó.