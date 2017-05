Joven resultó herida tras violento intento de arrebato

Un violento hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 18 en calles Don Bosco y Sud América, de Paraná.Según se informó a, una joven que estaba esperando el colectivo fue abordada por un delincuente que intentó robarle el celular. "Pasó un chico, me miró y al rato volvió a pasar. Me agarró contra un árbol y me pidió que le entregue el teléfono. Le dije que no se lo iba a dar, que se vaya. Me amenazó con meterme un `facazo´ y le grité que se vaya", relató la víctima a nuestro medio.En ese instante comenzaron a forcejear y la joven actuó en defensa propia. El delincuente se enojó y le propinó otro golpe a ella, en la cara. En ese sentido, contó: "Empecé a gritar, la gente pasaba por la calle pero nadie me ayudaba. Seguimos forcejeando y me metió otra piña, me empezó a sangrar la nariz. Pasó un señor, le pedí que me ayude y siguió caminando".Una mujer de la zona se asomó para ver qué ocurría. La joven le pidió que la ayude, mientras el delincuente continuaba forcejeando. Como no pudo sustraerle el celular, se dio a la fuga, en dirección a barrio Consejo."La señora me dio una toalla para que me limpiara y me ayudó", dijo.