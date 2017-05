Prolongaron probation a procesado por incumplimiento de oficina de control

El procesado debía cumplir norma de conducta, como ofrecer la reparación a la víctima, realizar un aporte a una entidad de bien púbico y realizar trabajos comunitarios, aunque la oficina que debía disponer la realización de estas tareas, "no le buscó lugar". Este miércoles, la Jueza Firpo dispuso "prolongar" el tiempo de la realización de esta medida, para que el imputado pueda cumplir con lo dispuesto en 2016 y que la justicia ya había aprobado.



"Al seguimiento lo debe hacer un organismo, que es la Oficina de Medios Alternativos, que debe informar periódicamente y no lo ha hecho en este caso", detalló Corina Beisel, abogada defensora de Juan Carlos Osuna.



Contó a Elonce TV que en la audiencia se trató de una concesión "que se resolvió en diciembre de 2015, aunque recién mi asistido pudo empezar a cumplir con los trabajos comunitarios que se dispusieron como norma de conducta para poder mantener la suspensión del proceso y evitar la realización del juicio oral, en mayo de 2016".



Observó que "la Oficina de Medios Alternativos, en marzo del 2017, notificó a Fiscalía, no a la defensa del procesado, de que había un incumplimiento. Recién cinco meses después se había podido organizar la oficina, para procurarle un lugar de cumplimiento de la porbation a esta persona", relató Beisel.



"Durante todo ese tiempo, mi defendido fue permanentemente a la oficina que tiene la responsabilidad de brindarle una actividad para hacer, la que no cumplió, y la defensa quedó afuera de esa posibilidad", aseguró la abogada.



Al mismo tiempo se preguntó por "la irregularidad" de "esta oficina de control y otras, que hoy en día, forman parte del sistema judicial, que deben ofrecerle a las personas convocadas al proceso penal y a las víctimas del delito, las herramientas necesarias".



"La Jueza de Garantías tomó la observación de esta parte y llamó la atención a los organismos de control", detalló. Elonce.com.